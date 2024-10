Pisa. Protocollo d’intesa per attivare uno sportello “S.O.S” dedicato alle associazioni e le società sportive dilettantistiche del territorio

Il Comune di Pisa, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Pisa, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pisa, ha firmato un protocollo d’intesa per la realizzazione di uno sportello “S.O.S.” di prima assistenza per associazioni e società sportive dilettantistiche in tema legale, fiscale, tributario e lavorativo dedicato ad accogliere le istanze e i bisogni operativi più immediati e urgenti.

Alla conferenza stampa organizzata per la firma del protocollo d’intesa hanno partecipato il Sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa, l’avvocato Paolo Oliva presidente dell’Ordine degli avvocati di Pisa, il dottor Stefano Sartini, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pisa, la dottoressa Rossana Fioravanti, presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Pisa ed Edoardo Cerri, consigliere comunale e membro della Consulta dello Sport.

“Questa sinergia tra i professionisti e l’amministrazione – ha dichiarato il Sindaco di Pisa Michele Conti – costituisce un grande risultato. Si tratta di traguardo importante perché l’amministrazione è riuscita a compiere un ulteriore passo per accorciare le distanze con il tessuto della cittadinanza, mettendosi a disposizione delle associazioni sportive sotto vari punti di vista per chiarire tanti aspetti relativi alla recente riforma. Credo inoltre che questo modello sia corretto ed esportabile anche in altre direzioni e questa sarà una riflessione che sicuramente prenderemo in considerazione anche con altre realtà non solo legate al mondo dello sport”.

“Abbiamo ritenuto estremamente utile la creazione di uno sportello dedicato all’associazionismo sportivo – dichiara l’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa – che diventerà realtà grazie a questa iniziativa. Si tratta di un’istanza emersa nel contesto della Consulta dello sport, l’organo di competenza sportiva che funge da stati generali nel Comune di Pisa. I professionisti si sono messi a disposizione per gestire le criticità emerse dalla riforma sportiva. Aiuteranno le associazioni a orientarsi di fronte ai cambiamenti previsti dal Governo centrale, che determinano nuove responsabilità da portare a termine per le società sportive del territorio. “S.O.S. Sport” è pensato come un primo accesso che consentirà alle associazioni di prendere contatto con i professionisti in grado di indirizzarle e di determinare le loro esigenze. Il progetto servirà quindi a orientare le società al momento di gestire le più nuove normative vigenti in materia di sport”.

Sarà proprio il palazzo comunale, oltre agli uffici della biblioteca dell’ordine degli avvocati, a ospitare lo sportello presso l’ufficio dell’assessorato allo sport. Si potrà accedere tramite prenotazione effettuabile via mail all’indirizzo [email protected].

L’Amministrazione Comunale ha riattivato nei mesi scorsi l’organismo della Consulta dello Sport del Comune di Pisa, coinvolgendo in modo continuativo ed efficace le associazioni e le società sportive dilettantistiche del territorio pisano e nel corso degli incontri ha raccolto suggerimenti, consigli, esigenze e bisogni e rilevato le difficoltà ad affrontarne le novità amministrative e burocratiche della recente riforma dello sport. Ogni parte firmataria del protocollo d’intesa sarà responsabile dei propri costi in relazione alle questioni relative alla collaborazione e destineranno le occorrenti risorse umane e strumentali, ritenute necessarie alla realizzazione delle azioni per il raggiungimento delle finalità comuni, ciascuno per quanto di competenza.