Non ce l’ha fatta Matilde Lorenzi: tra un mese avrebbe compiuto 20 anni

Matilde Lorenzi è morta per le conseguenze di una caduta durante un allenamento in Val Senales. A dare conferma della scomparsa della ragazza piemontese, che il 15 novembre avrebbe compiuto 20 anni, è stato il Ministero della Difesa, con un post in cui il ministro Guido Crosetto esprime “i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringe in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale Matilde Lorenzi, atleta dell’Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento”.

Matilde Lorenzi era caduta lunedì 28 ottobre in mattinata, durante un allenamento in Val Senales. La sciatrice azzurra aveva perso il controllo di uno sci, battendo violentemente la testa contro la superficie ghiacciata della Grawand G1.

Subito soccorsa e intubata, le sue condizioni erano parse molto gravi. È stata elitrasportata all’ospedale San Maurizio di Bolzano, i medici dell’equipe guidata dal dottor Marc Kaufmann l’avevano trattata e ricoverata in rianimazione, mentre i genitori Adolfo ed Elena erano arrivati da Valgioie, nel Torinese. Lungo la pista dove è avvenuto l’incidente hanno effettuato rilievi i carabinieri del Centro di addestramento di Selva Val Gardena e i colleghi della stazione di Senales.

Dai primi elementi sembra che le condizioni di sicurezza della pista fossero in regola. Matilde Lorenzi, da poco inserita nel Gruppo Coppa Europa, era campionessa italiana juniores di super G e aveva ottenuto buoni piazzamenti ai Mondiali Juniores in discesa e super G, oltre a un undicesimo posto come miglior risultato in Coppa Europa.