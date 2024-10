Conservare il caffè: indicazioni e consigli da seguire

Troppo spesso facciamo scelte per abitudine senza valutare soluzioni migliori, più efficaci, sicure e convenienti. Questo vale anche per la gestione della cucina e in modo particolare la conservazione del caffè. No, non si tratta di qualcosa di trascurabile né di poco importante. Conservare il caffè in maniera corretta, infatti, permette di preservarne le proprietà e gli aromi così da gustarli a ogni preparazione. Chi ama il caffè e lo beve quotidianamente non può prescindere da questi piccoli ma fondamentali accorgimenti.

Tutto quello che c’è da sapere per conservare il caffè

Ci sono degli elementi che possono essere considerati “nemici” del caffè. Umidità, aria, luce e calore, infatti, non contribuiscono a mantenere il caffè fresco (e quindi buono). È quindi necessario conservarlo in un ambiente che sia riparato dalla luce diretta del sole, dalle fonti di calore e chiuso in un contenitore riparato dall’ossigeno che andrebbe a provocare l’ossidazione dei chicchi di caffè. È un fenomeno che determina il degrado della qualità del caffè e la percezione di un sentore di rancido.

A questo proposito è utile precisare che la migliore conservazione è quella che si ha con il caffè in grani e non con il caffè macinato. Questo perché il caffè macinato perde dopo poco tempo buona parte dei suoi aromi. Sarebbe quindi preferibile acquistare il caffè in grani, conservarlo adeguatamente e poi macinarlo di volta in volta così da accedere al pieno potenziale di questa materia prima.

Se non conservato correttamente, infatti, il caffè in grani perde la metà dei suoi aromi in circa 2 giorni, mentre il caffè macinato in circa 2 ore. Il consiglio, quindi, è quello di utilizzare un contenitore in acciaio inox, in plastica o in vetro da tenere in un luogo riparato dall’umidità, dalle fonti di calore, dalla luce e dall’aria. In cucina va bene, ma attenzione a tenerlo lontano dal forno o da altri elettrodomestici che possono causare l’aumento della temperatura.

Per una buona conservazione del caffè è utile anche acquistarne meno ma in maniera più frequente. Specialmente se si acquista il caffè in polvere e non in grani meglio non esagerare con le quantità, anche perché le confezioni hanno una data di scadenza ed è preferibile consumare il caffè entro 2-6 mesi dalla data di tostatura.

C’è chi propone di congelare il caffè, conservarlo in frigo o inserire all’interno del contenitore ermetico una buccia di mela o altre soluzioni amatoriali. In questo caso l’eccesso di zelo si rivelerebbe controproducente e potenzialmente dannoso. Sì, c’è il rischio di andare a rovinare i chicchi di caffè o di appiattire il profilo aromatico del caffè quando lo si va a preparare. Per conservare il caffè è sufficiente il contenitore ermetico da tenere lontano dalla luce diretta, dall’umidità e dalle fonti di calore. Poi, specialmente chi lavora a casa o trascorre molto tempo tra le mura domestiche, è utile stimare quanto caffè si consuma e acquistare la quantità adeguata per una settimana, evitando (se non lo si usa) confezioni più grandi. Il risparmio economico in questi casi non andrebbe con la qualità del prodotto finale e, quindi, non sarebbe davvero un vantaggio.