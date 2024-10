Serie C NOW girone C prima vittoria (1-3) esterna del Crotone contro un buon Giugliano.

Giugliano 1

Crotone 3

Marcatori: 5° Tumminello, 14° Padula, 29° Silva, 31° Oviszach

Giugliano (4-3-3): Russo, Valdesi, Solcia, Caldore, Oywale, Giorgione, De Rosa, Maselli (D’Agostino), Ciuferri (De Paoli), Njambe, Padula (Balde). All Bertotto

Crotone (4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron, Gallo (Groppelli), Schiro’, Silva (Spina), Tumminello (Cantisani), Oviszach (Stronati), Gomez (Barberis). All. Longo

Arbitro: Dario Madonia di Palermo

Ass. Luca Landoni di Trento – Nicola Morea di Molfetta

Quarto giudice a bordo campo: Luca Schifone di Taranto

Ammoniti: Padula, D’Alterio

Angoli: 10 a 4 per il Crotone

Recupero: 3 e 5 minuti

Terreno dello “Alberto De Cristofaro” che continua a essere terra di conquista dei pitagorici dopo il terzo successo su altrettanto incontri disputati. Vittoria festeggiata col “botto” essendo la seconda consecutiva, prima stagionale in trasferta, e terzo risultato utile consecutivo. Il vero volto del Crotone dalla decima giornata come ha sempre affermato mister Longo. Ed

In quel di Giugliano, contro una squadra d’alta classifica, meglio non poteva iniziare il tour de forge degli Squali. La quasi totale disponibilità dei giocatori, non utilizzabili per motivi fisici Akpa Akpro, Kolaj e Vinicius, non ha creato alcun problema a mister Longo a proposito della formazione avendo scelto dieci/undicesimi della precedente giornata contro il Taranto. Unico cambio Tumminello al posto di Spina. Crotone più offensivo con dentro anche gli attaccanti Gomez e Oviszach.

Mister Bertotto, reduce dalla sconfitta di Torre del Greco, ha lasciato fuori Acella e Masala per inserire Giorgione e Ciuferri.

Calcio d’avvio per i locali e si nota subito la volontà degli squali di non farsi imporre il gioco dei tigrotti. La conferma arriva al quinto minuto con Tumminello che concretizza in gol una giocata iniziata a centrocampo e conclusa con un tiro da fuori area. Pareggio del Giugliano al quattordicesimo con Padula grazie alla solita impreparazione difensiva degli squali. Il pareggio sta stretto al Crotone e continua a cercare il secondo gol. Lo sbaglia Silva da distanza ravvicinata al minuto venticinque ma lo realizza al ventinovesimo in seguito ad una triangolazione Giron, Gomez. Crotone padrone del campo e al minuto trentuno Oviszach mette dentro il terzo pallone dopo una personale azione dalla sinistra. Migliore degli squali nella prima parte Silva autore di un assist, un gol e tanto lavoro a centrocampo e in ripiegamento. Ripresa sofferta da parte dei pitagorici e giustificata in considerazione della volontà dei locali nel cercare un pareggio che alla fine non è arrivato. Un diverso Crotone che ha saputo contenere gli versare in particolare a centrocampo dove Sala, Schiro’, Gallo e soprattutto Oviszach. Arma letale del Crotone la coppia Gomez, Tumminello che non hanno mai dato un riferimento ai diretti avversari.