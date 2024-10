Nova Milanese. Giovanna Chinnici accoltellata a morte dal cognato Giuseppe Caputo

Femminicidio a Nova Milanese (Monza e Brianza). Giovanna Chinnici, 63 anni, è stata accoltellata a morte dal cognato Giuseppe Caputo, 62 anni, durante la lite per il parcheggio auto negli spazi comuni. L’omicidio è avvenuto in una palazzina di via Magellano. Nello stabile risiedono l’anziana madre vedova e le tre figlie con i rispettivi mariti.

Al culmine di una litigio, pare per il parcheggio, Giuseppe Caputo avrebbe minacciato con un coltello la giovane nipote. In difesa della ragazza sarebbe intervenuta la madre Giovanna Chinnici, cognata dell’uomo, e quest’ultimo le avrebbe sferrato più coltellate. Trasportata d’urgenza in ospedale, in condizioni disperate, Giovanna Chinnici è morta durante il ricovero.

I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Seregno. Giuseppe Caputo, accusato dell’omicidio, è stato condotto alla stazione di Nova Milanese in stato di fermo. La competenza è della Procura di Monza.