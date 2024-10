Esordio di “Lyo” con il brano “TNO”

Arriva il primo inedito, del giovane artista catanese Lyo (Emilio Chiaramonte), si intitola TNO (Trust No One), scritto dallo stesso Lyo, musica di Manerre, Manuel Rosto, distribuzione Artist First, etichetta Orange Italy di Paolo Muscolino. Disponibile, a partire da venerdì 25 ottobre, sulle principali piattaforme digitali: Youtube, Spotify, Apple Music,Tim Music, Amazon Music, Instagram, Facebook e tante altre.

Il brano, con un video clip, in anteprima, verrà presentato in conferenza stampa, venerdì 25 ottobre 2024, alle ore 10, Sala Afrodite, Hotel Nettuno, Viale Ruggero di Lauria, Catania.

Il video clip, curato alla regia da Giuseppe Di Blasi, è interamente girato a Catania ed è prodotto da CinemaSet, di Antonio Chiaramonte, Produttore e Distributore Cinematografico.