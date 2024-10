Donald Trump nel mirino: Vem Miller sorpreso con un fucile a pallettoni e una pistola

Donald Trump ha rischiato il terzo attentato in pochi mesi? Un uomo armato è stato arrestato sabato nella valle di Coachella, in California, nella zona dove era in corso una visita elettorale del tycoon. Vem Miller, 49 anni, è stato fermato mentre era alla guida del suo Suv nero e aveva con sé un fucile a pallettoni carico, una pistola e un caricatore ad alta capacità per l’arma.

Secondo i media statunitensi non è escluso che si sia trattato di un nuovo tentativo di omicidio, sventato all’ultimo minuto dagli agenti, dopo l’attentato a Donald Trump di luglio e gli spari di un mese fa nelle vicinanze del leader dei Repubblicani. A bloccare Vem Miller, secondo quanto è stato rivelato diverse ore dopo l’episodio, sono stati gli agenti della scorta di Trump, che lo hanno fermato per un controllo e hanno scoperto che aveva un pass falso. Dopo il ritrovamento delle armi, l’uomo è stato preso in custodia con l’accusa di possesso di armi cariche ed è stato portato al John J. Benoit Detention Center. Poi è stato rilasciato su cauzione. Dovrà presentarsi in tribunale a gennaio.

Le autorità hanno evidenziato che la sicurezza di Trump non è mai stata in pericolo. Tuttavia lo sceriffo della contea di Riverside, Chad Bianco, ha affermato che “probabilmente abbiamo sventato un altro tentativo di assassinio” dell’ex presidente. Lo sceriffo ha spiegato che, alla postazione di controllo dei pass, quello mostrato da Miller aveva differenze evidenti con quelli standard, e così è stata allertata la sicurezza.