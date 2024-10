Devon&Devon: arredi che trasformano la sala da bagno e l’abitazione in ambienti unici ed esclusivi

Da oltre tre decenni, Devon&Devon costituisce un autentico punto di riferimento nel panorama dell’arredo. Frutto dell’amore per il design e di un’accurata selezione delle migliori materie prime, le collezioni dell’azienda, riservate alla sala da bagno e all’intera abitazione, sono caratterizzate da un’eleganza senza tempo ed espressione di un’inconfondibile qualità artigianale.

Il brand, fondato nel 1989 a Firenze, è in grado di coniugare l’eredità della tradizione toscana con un’estetica che combina elementi classici e contemporanei, ispirati al design europeo e americano del Novecento.

Una proposta che trae ispirazione da una tradizione millenaria

Devon&Devon, in oltre tre decenni d’attività, ha saputo mantenere un forte legame con il territorio e la tradizione toscana, culla di saperi manifatturieri millenari. La straordinaria eredità della regione, infatti, rappresenta il fondamento ideale del suo impegno verso la qualità delle materie prime e l’eccellenza delle lavorazioni artigianali, apprezzate in tutto il mondo.

Il brand si ispira all’armonia delle geometrie e alla sobrietà delle forme e dei colori, gli stessi che i grandi architetti hanno scelto per le chiese e i palazzi che hanno reso Firenze unica. A ciò si uniscono le atmosfere tipiche del patrimonio europeo e il fascino del design americano del Novecento. Tradizioni spesso dimenticate o considerate superate vengono costantemente riscoperte, reinterpretate e trasformate in creazioni dal gusto inconfondibile e dal fascino senza tempo.

Fra i prodotti disponibili, pensati per dare forma ad esclusivi progetti residenziali e alberghieri, possiamo ricordare accessori e mobili bagno eleganti, vasche, docce, miscelatori, soffioni, sanitari e rubinetterie, ma anche soluzioni dedicate a tutta la casa, come rivestimenti e pavimenti in materiali di pregio, mobili, lampade, carta da parati, specchi, insieme a una selezione di oggetti lifestyle ispirati all’iconico stile del brand.

Gran parte della produzione, ancora oggi, avviene nella regione, dove maestranze locali specializzate impiegano tecniche tramandate di generazione in generazione per dare forma ad arredi e accessori unici e irripetibili.

Le altre piccole unità produttive, situate tra l’Italia e l’Inghilterra, rappresentano eccellenze locali dove l’azienda valorizza le competenze di artigiani che, con dedizione quotidiana, scelgono, scolpiscono, lavorano, lucidano, modellano, decorano e rifiniscono i suoi prodotti.

Progetti su misura, di stampo marcatamente sartoriale

Fondata da due architetti, l’azienda fiorentina ha nel proprio DNA la cultura del progetto. Infatti, oltre ad offrire collezioni esclusive, consente ai propri clienti di richiedere la progettazione di soluzioni su misura di stampo marcatamente sartoriale, grazie al servizio Devon&Devon Tailored Interiors. Un team di architetti e designer è a disposizione per dare forma a progetti del tutto personalizzati, per rispondere ad ogni desiderio.

Devon&Devon, dunque, rappresenta una scelta di eccellenza per chi desidera arredi di lusso per la sala da bagno e per l’intera abitazione. Ogni prodotto riflette l’impegno dell’azienda nel combinare design, tradizione e innovazione. Le collezioni, con i loro dettagli ricercati e le soluzioni personalizzate, sono ideali per trasformare casa in uno spazio esclusivo e accogliente, in un luogo in cui si ha voglia di tornare.