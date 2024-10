Serie C NOW nona giornata girone C secondo pareggio esterno del Crotone contro il Monopoli

Monopoli 1

Crotone 1

Marcatori: 62° Di Pasquale, 65° Angileri

Monopoli: (3-5-2): S. Vitale, Viteritti, Bulevardi, Angileri, Cristallo, Valenti (Falzerano), Battocchio (Yabre) , Scipioni, Pace, Varguez (Grandolfo), Bruschi (Yeboah). All. Colombo

Crotone: (4-2-3-1): D’Alterio, Guerini (Groppelli), Cargnelutti, Di Pasquale, Giron, Gallo, Schiro’, Spina (Stronati), Silva, Oviszach (Vitale), Gomez (Tumminello). All. Longo

Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido

Ass. Mario Pinna di Oristano – Leonardo Tesi di Padova

Quarto giudice a bordo campo: Gabriele Totaro di Lecce

Ammoniti: Varguez, Cargnelutti, Silva, Pace, Schiro’, Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale

Angoli: 4 a 3 per il Monopoli

Recupero: 3 e 4 minuti

Mister Emilio Longo: “Meritavamo di rimanere in vantaggio per come abbiamo gestito la partita. Nessun timore reverenziale da parte dei miei giocatori pur di fronte ad una grossa squadra. Il Crotone è in grado di dare continuità ai risultati positivi”.

La tanto attesa prima vittoria esterna della stagione targata Crotone non è arrivata ma va bene il pareggio (1-1) contro la migliore difesa del girone che sperava in questa sfida per non abdicare dalla vetta. Pareggio importante all’indomani della pesante sconfitta casalinga che aveva fatto precipitare gli squali nella zona play-out e innescato polemiche nei confronti della conduzione tecnica. Superato l’handicap della peggiore difesa del girone, inflitta ai bianconeri locali il pareggio interno. Continua la tradizione favorevole del Crotone che lo vede mai sconfitto nei confronti del Monopoli con quatto successi in campionato, uno Coppa Italia ed un pareggio.

Formazione pitagorica ancora diversa dalla precedente ma non stravolta. Fuori Vitale e Tumminello, dentro Spina e Oviszach.

Locali con lo stesso numero di giocatori diversi dalla precedente formazione. Esclusi De Risio e Yeboah per fare posto a Bulevardi e Bruschi. Quarantacinque minuti più tre di recupero che nulla hanno evidenziato in fatto di giocate degne per essere annotate. Portieri completamente disimpegnati nel fare interventi per salvare la propria porta. Crotone molto attento in difesa e con un centrocampo che si avvaleva del supporto di Spina e Oviszach in aggiunta a Gallo, Schiro’, Silva. Disposizione tattica che isolava Gomez in fase offensiva. Niente di particolare dal versante opposto dove Bruschi e Varguez mai hanno avuto la possibilità di liberarsi per il tiro finale. Tutto sommato un primo tempo non belligerante da entrambe le squadre. Ripresa che vede il Crotone con Oviszach calciare in porta mandando il pallone di poco alto. Minuto sessantina il portiere Vitale evita il gol a Guerini rinviando il pallone oltre la traversa. Dagli sviluppi del calcio d’angolo Di Pasquale mette dentro di testa il pallone del vantaggio. Euforia pitagorica che dura tre minuti. Al sessantacinquesimo sempre in seguito a calcio d’angolo pareggia il Monopoli con Angileri.

L’immediato pareggio galvanizzato il Monopoli che colleziona più giocate offensive con l’intento di conquistare la vittoria. Un punto guadagnato dal Crotone che da fiducia per il prosieguo della stagione.