Altavilla Vicentina. Giuseppe Tagliapietra è rimasto schiacciato da un carico durante la movimentazione

L’ennesima vittima sul lavoro. Giuseppe Tagliapietra, 29 anni, è rimasto gravemente ferito mentre stava movimentando alcuni carichi alla Tecnomat di Altavilla Vicentina. Giuseppe Tagliapietra, originario del comune dell’Ovest Vicentino, era stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni, e per lui non c’è stato nulla da fare.

L’incidente è avvenuto attorno alle 11, all’interno dell’area logistica esterna dedicata al ritiro delle merci voluminose. In base alle prime ricostruzioni, Giuseppe Tagliapietra è rimasto schiacciato da un carico durante la movimentazione. Sembra che stesse fissando un carico di finestre, che gli sarebbe crollato addosso.

Sul posto è giunta un’ambulanza del Suem, che ha trasportato d’urgenza il ferito al San Bortolo. Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. Poco più di due ore dopo è deceduto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche lo Spisal e i carabinieri di Vicenza, con la zona che è stata posta sotto sequestro e la salma messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La società in una nota ha precisato che “sta collaborando fattivamente con le autorità competenti, fornendo loro tutto il supporto del caso. Tecnomat esprime la sua più sentita solidarietà e si stringe intorno alla famiglia, partecipando al suo dolore. Un ringraziamento ai colleghi che hanno prestato tempestivamente il primo soccorso e a tutti i sanitari accorsi sul posto. Questo tragico incidente ha profondamente scosso tutti i collaboratori dell’azienda. Per questo e per agevolare l’attività di accertamento dell’accaduto, Tecnomat comunica che il punto vendita” rimane chiuso per la giornata di sabato 12 ottobre.