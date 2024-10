XI Premio Internazionale d’eccellenza “Città del Galateo-Antonio De Ferrariis”

Milano, 25 ottobre 2024, Centro Pime – Sala Girardi, via Mosè Bianchi, 94

“Unione per la Pace: Iniziative d’Eccellenza Premiate dalla Città del Galateo”

Il Comitato scientifico dell’Associazione Culturale VerbumlandiArt-Aps e del Premio Internazionale d’Eccellenza “Città del Galateo-Antonio De Ferrariis”, XI edizione Milano 2024, è lieta di annunciare i nomi degli insigniti del Premio d’Eccellenza, dedicato alla promozione della pace e della legalità. Il prestigioso riconoscimento è indirizzato a poeti, scrittori, giornalisti, saggisti, studenti, autori stranieri, gruppi e istituzioni che si sono distinti nel loro impegno a favore della costruzione di una società pacifica, inclusiva e rispettosa della legalità. La manifestazione è organizzata e coordinata da Regina Resta, Presidente di Verbumlandiart e del Premio d’Eccellenza “Città del Galateo”.

COMITATO SCIENTIFICO

PRESIDENTE COMITATO SCIENTIFICO – Maria Pia Giulia Turiello – criminologa forense, scrittrice

PRESIDENTE ONORARIO COMITATO SCIENTIFICO – Francesco Lenoci, docente Università Cattolica di Milano

PRESIDENTE PER LA COMUNICAZIONE – Goffredo Palmerini – scrittore, giornalista

PRESIDENTE RELAZIONI INTERNAZIONALI – Hafez Haidar – poeta e scrittore, docente, candidato Premio Nobel per la Pace e Letteratura

COMPONENTI D’ECCELLENZA COMITATO SCIENTIFICO

Annella Prisco – scrittrice, critico letterario

Claudia Piccinno – poetessa, traduttrice, docente

Elisabetta Bagli – poetessa, traduttrice

Eugenio Bisceglia – avvocato, Presidente Premio Carlo Caruso.

Fiorella Franchini – scrittrice, giornalista

Francesco Danieli – storico, iconologo, critico d’arte

Francesco Nigri – Digital Marketing Specialist, Founder & CEO iBusiness Srls, Poeta.

Gabriella Izzi Benedetti – docente, scrittrice, saggista, Presidente Società vastese di Storia patria “Luigi Marchesani”

Giorgio Tabanelli – regista, docente presso Accademia di Belle Arti di Urbino

Giuseppe Di Franco – Direttore artistico ed Esperto in Marketing culturale, Presidente del Centro Studi Federico II

Manfredi Potenti – Senatore della Repubblica, Avvocato

Marcella Camellini – Dirigente Medico dell’Unità Operativa di Cardiologia Ospedale di Sassuolo

Marilisa Palazzone – docente, avvocato

Marisa Manzini – sostituto procuratore di Catanzaro, scrittrice

Mary Attento – giornalista

Mirella Cristina – avvocata, già deputata nella XVIII Legislatura

Pierfranco Bruni – scrittore, poeta e saggista, archeologo dirigente Mibac, candidato al Premio Nobel per la Letteratura

Pietro Zocconali – giornalista, Presidente dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi, socio benemerito e vitalizio

Regina Resta – poetessa, Presidente Verbumlandiart, editrice Verbum Press

Roberta Vitelli – psicologa e psicoterapeuta

Roberto Sciarrone – storico, responsabile Ufficio Stampa Unitelma-Sapienza, direttore rivista Verbum Press

Stanislao Liberatore – giornalista, scrittore, accademico della Reale Accademia di Belle Arti di San Telmo – Malaga

Stefano Murciano – responsabile Marketing e Sviluppo del Rossini Opera Festival e manager culturale.

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Milano il 25 ottobre 2024, dalle ore 15:30, presso la Sala Girardi del Centro PIME, con ingresso da Via Mosè Bianchi 94. L’evento sarà presentato, nella prima parte, da Francesco Nigri ed Hebe Muñoz, nella seconda parte da Stanislao Liberatore e Maria Pia Turiello. Assistenti Anna Perantuono, Eleonora Francone, Sara & Elisa Petkovic, Valerio Vaglio. Gli intermezzi musicali saranno curati dal duo Claudio e Diana. I nomi dei vincitori e segnalati speciali dell’XI edizione del Premio Internazionale Letterario “Città del Galateo” verranno comunicati prossimamente con specifica nota. Nell’ambito della manifestazione è allestita la Mostra dell’artista Pamela Blago, presentata dal critico d’arte Francesco Danieli.

PREMI SPECIALI D’ECCELLENZA

PREMIO INTERNAZIONALE DISTINTIVO D’ECCELLENZA PER LA NARRATIVA

MARISA MANZINI (Sostituto Procuratore di Catanzaro)

Il segreto di Rosa – Rubbettino Editore

PREMIO INTERNAZIONALE DI MERITO DISTINTIVO D’ECCELLENZA PER LA SAGGISTICA

DOMENICO CONCOLINO – Docente presso Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro

Ecologia dell’anima – Santelli Editore

GIUSEPPE FABIANO, STEFANO SINELLI

Del silenzio non si può tacere. Un viaggio nell’universo del silenzio – Editore Franco Angeli

GIUSEPPE FABIANO

Nel segno di Andrea Camilleri. Dalla narrazione psicologica alla psicopatologia – Editore Franco Angeli

GIANNI CASALE

Io, l’avvocato dei bambini – Tocci editore

MASSIMO ROSSI

Liberi pensieri e riflessioni sparse di un avvocato. Dalla Giustizia alla politica – MGA editore

PREMIO INTERNAZIONALE DISTINTIVO D’ECCELLENZA PER GIORNALISMO D’INCHIESTA

FABIO AMENDOLARA, FABRIZIO DI VITO

Elisa Claps. Indagine nell’abisso della Chiesa della Trinità – Editore EM, Potenza

PREMIO INTERNAZIONALE DISTINTIVO D’ECCELLENZA PER VIDEO COMUNICAZIONE

FRANCESCA MACCAGLIA

Giornalista tv a Tele Orte e di testate online, anglista, archivista vaticana, esperta green, aderente all’UCSI.

“Messaggi dal futuro: Giubileo 2025” VIDEO – regia Eros Cario

FUORI CONCORSO AUTORE STRANIERO PREMIO DISTINTIVO D’ECCELLENZA

MARÍA DEL CARMEN ARANDA

Fiori Tra Le Macerie – C.G.L. Edizioni – Traduzione dallo spagnolo in italiano a cura di Elisabetta Bagli

PREMIO DI ALTO RICONOSCIMENTO PER LA CULTURA E LA PACE

BHAGIRATH CHOUDHARY

Poeta, scrittore, filantropo, umanista, attivista per Global Literary, World Peace, Environment

JERNAIL SING ANAND

Poeta, world president Philosophique Poetica, ambassador World Union of Poets, chairman Writers International

ZLATOMIR JOVANOVIĆ

Poeta, scrittore, editore, direttore Radija “Rom”- Obrenovac

IBRAIM DŽEMAIL

Vicepresidente Associazione Scrittori Rom

PREMI DISTINTIVI D’ECCELLENZA ALLA CARRIERA

CATEGORIA ALTA MODA

TOMMASO FILIERI – stilista, artista.

CATEGORIA AVVOCATURA

MIRIAM ARABINI – Avvocato Cassazionista – Diritto di Famiglia, Minori

LIANA DORO – Avvocato Diritto di Famiglia e Minori.

EUGENIO BISCEGLIA – avvocato, Presidente Premio Carlo Caruso

GABRIELE POSITANO – Magistrato della Corte Suprema di Cassazione

CATEGORIA LETTERATURA

ANNA MARIA LOMBARDI – Psicologa e Psicoterapeuta, Presidente “Movimento Internazionale Artistico Letterario-Group” Autrice e poetessa

MICHELE CIOFFI – scrittore, Responsabile Nazionale Dipartimento Arte Cultura e Spettacolo Libertas, aforista, Direttore Artistico Festival Mulino Scodellino Castel Bolognese

CATEGORIA FORZE ARMATE E DELL’ORDINE

SABRINA DI BONA – Ispettore Polizia di Stato

LUANA MARTUCCI – Vice Sovr. Polizia di Stato, docente Sociologia delle Migrazioni Università Europea, Roma.

MARTINO TROPIANO – presidente dell’Anmi di Monopoli

PREMI D’ECCELLENZA

AUTORITA’ ISTITUZIONALI

Gilberto Pichetto Fratin – Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica

Attilio Fontana – Presidente Regione Lombardia

Elena Lucchini – Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità

Vincenza Rando – Senatrice, Presidente del comitato Cultura della legalità, Vicepresidente nazionale LIBERA.

Fabio Roia – Presidente Tribunale di Milano

Bruno Megale – Questore di Milano

PREMI DISTINTIVI D’ECCELLENZA ALLA MEMORIA

Sergio Camellini – poeta, psicologo – ritira la figlia Marcella Camellini

Carlo Caruso – giudice – ritira la moglie Lucia Branca

CATEGORIA ALTA MODA

Regina Schrecker – stilista

CATEGORIA ARTE

Gianfranco Merati – artista della fotografia

Giorgio Gregorio Grasso – storico e critico d’arte

CATEGORIA EDITORIA

Alberto Peruzzo – Editore

CATEGORIA MUSICA GIOVANI TALENTI

Angy (Angelica Peruzzo) – cantautrice, 16 anni

CATEGORIA GIORNALISMO

Mimmo Mazza – direttore “La Gazzetta del Mezzogiorno”

Domenico Interdonato – giornalista, scrittore, Presidente UCSI Sicilia, docente Unitelma Sapienza – Polo di Messina

Alberto Mattioli – giornalista, collaboratore di Avvenire. consulente aziendale, umanista politico

CATEGORIA IMPRENDITORIA

Massimo Mastromarco – azienda agricola Pasta Valdoro, Basilicata

CATEGORIA LETTERATI E STUDIOSI STRANIERI

Guaman Jara Allende Neumane – Poeta, critico letterario, scrittore, traduttore, interprete e accademico emerito

Narcisa Soria Valencia – Già Console dell’Ecuador, difensore Diritti umani per donne, bambini e persone molto deboli

José Pulido – Giornalista, scrittore e poeta venezuelano.

José Sarria – Poeta, saggista e critico letterario, membro dell’Accademia Reale di Córdoba.

Pedro Rodríguez Oliva – Professore di Archeologia presso l’Università di Malaga.

Ramón Martínez López – Poeta, membro Associazione Collegiata degli Scrittori

Visar Zhiti – Scrittore e poeta albanese

CATEGORIA LETTERATI E STUDIOSI ITALIANI

Donatella Rampado – direttrice Risorse umane, formatrice, scrittrice, esperta in marketing, Presidente AssoSinderesi.

Maria Cristina Pensovecchio – Consigliere parlamentare dell’Assemblea Regionale Siciliana, poetessa e scrittrice

Michele Caccamo – poeta, scrittore, direttore collana presso ed. Castelvecchi. fondatore ed editore Readaption

Roberto Sarra – scrittore, editore, critico letterario, Presidente Associazione culturare Pegasus di Cattolica

Rodolfo Vettorello – scrittore, poeta, Vicepresidente AssoSinderesi

CATEGORIA MEDICINA

Paolo Veronesi – Primario chirurgo, presidente Fondazione Umberto Veronesi, docente Università di Milano.

Simona Castiglioni – specialista in Radioterapia, Milano

CATEGORIA PSICOLOGIA

Roberta Vitelli – psicologa e psicoterapeuta

CATEGORIA SPORT E LETTERATURA – PREMIO INTERNAZIONALE D’ECCELLENZA “SENSEI”

Ferdinando Balzarro – docente e scrittore, direttore tecnico Federazione Italiana Arti Marziali, campione karate

GIURIA

PRESIDENTE ONORARIO D’ECCELLENZA – Francesco Lenoci

PRESIDENTE D’ECCELLENZA DI RAPPRESENTANZA PER LA CULTURA – Pierfranco Bruni

PRESIDENTE DI GIURIA D’ECCELLENZA – Goffredo Palmerini

PRESIDENTE INTERNAZIONALE D’ECCELLENZA: Hafez Haidar

PRESIDENTE DEL PREMIO D’ECCELLENZA – Regina Resta

GIURIA AUTORI ITALIANI

Anna Montella, Annella Prisco, Assunta Spedicato, Enzo Bacca, Fiorella Franchini, Gianpaolo Mastropasqua, Hebe Muñoz, Mary Attento, Marilisa Palazzone, Francesco Nigri, Rosella Murano, Sonia Fanuli.

GIURIA AUTORI STRANIERI

Angela Kosta, Christelle Ollandet, Elisabetta Bagli, Irma Kurti, Mirjana Dobrilla.

La Giuria del Premio letterario “Città del Galateo” 2024 ha recentemente completato il cospicuo lavoro di lettura e valutazione delle opere presentate in concorso. Un lavoro assai impegnativo per le varie sezioni del Premio e per il considerevole numero degli autori, un vero successo sia nella partecipazione che per l’elevata qualità delle opere. La Giuria, sia nella Sezione Autori italiani sia per la Sezione Autori stranieri, si è giovata della preziosa e insostituibile opera di coordinamento di Regina Resta, che ha peraltro curato – come si diceva – anche la complessa organizzazione del Premio. La classifica finale di vincitori e segnalati speciali sarà diffusa con precipua comunicazione stampa, ma è già da tempo disponibile sul sito web dell’associazione https://www.verbumlandiart.com/.

