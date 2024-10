Come richiedere l’ISEE precompilato in autonomia: i passaggi da seguire

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, meglio noto come ISEE, è uno strumento cruciale per accedere a numerosi benefici e agevolazioni previsti dalla normativa italiana. Questo indicatore, infatti, fornisce una valutazione complessiva della situazione economica di una famiglia, che deve essere aggiornata con cadenza annuale per riflettere con precisione la situazione reddituale e patrimoniale.

Per rendere la procedura di richiesta dell’ISEE più semplice e accessibile, così da ridurre eventuali difficoltà, l’INPS ha implementato un pratico servizio online, che consente di ottenere l’attestazione in maniera rapida, senza la necessità di doversi recare presso gli sportelli fisici.

Che cos’è l’ISEE precompilato

L’ISEE precompilato è, come appena sottolineato, un servizio digitale messo a disposizione dall’INPS, che permette di completare autonomamente la procedura per ottenere l’attestazione ISEE, necessaria per richiedere diversi bonus e agevolazioni pubbliche.

Tale risorsa, oltre a semplificare notevolmente la procedura di compilazione, include già alcuni dati preinseriti, che l’ente previdenziale raccoglie automaticamente. Fra questi, in particolare, rientrano i redditi, i patrimoni mobiliari e immobiliari, nonché i conti correnti e i depositi.

Alcune informazioni, tuttavia, devono comunque essere inserite manualmente dall’interessato:

Membri che fanno parte del nucleo familiare (maggiorenni e minorenni);

Casa di abitazione.

In questo caso, è sufficiente accedere alla pagina dedicata con il proprio SPID o CIE, che garantiscono la completa riservatezza nel trattamento dei dati personali. Al termine della procedura, comunque, è cruciale controllare che le informazioni inserite, incluse quelle raccolte automaticamente, siano corrette, utilizzando la funzione “Verifica” implementata sul portale.

Tempistiche per la presentazione dell’ISEE 2024

Per l’ISEE precompilato non è prevista una scadenza precisa per la trasmissione all’INPS. Tuttavia, è fondamentale tener presente che l’attestazione ha una validità limitata e deve essere rinnovata ogni anno, con termine fissato al 31 dicembre.

Questo rinnovo annuale è essenziale affinché i cittadini possano continuare ad accedere ai benefici e alle agevolazioni per cui risultano idonei, in base alla loro situazione economica e reddituale aggiornata.

Problemi comuni durante la compilazione dell’ISEE

Durante la richiesta dell’ISEE precompilato, potrebbero sorgere alcune problematiche. Una delle più frequenti riguarda la necessità, dopo aver dichiarato i componenti del nucleo familiare, che ogni membro maggiorenne acceda alla piattaforma INPS con le proprie credenziali digitali per autorizzare il trattamento dei dati personali.

Questo passaggio, infatti, è essenziale per unificare tutte le informazioni in una singola dichiarazione. In caso di mancata autorizzazione da parte di uno o più membri, però, la procedura di elaborazione dell’ISEE può rimanere bloccata, impedendo quindi di completare l’intera richiesta.

Modificare o annullare la dichiarazione ISEE precompilata

Il portale INPS, concepito per rendere più semplice la compilazione dell’ISEE precompilato, richiede diverse conferme per assicurarsi che i dati inseriti siano accurati. Tuttavia, nel caso di errori o modifiche nella composizione del nucleo familiare, è possibile apportare correzioni a una dichiarazione già trasmessa. Ecco come procedere:

Accedi alla sezione “Consultazione”; Seleziona “Consulta dichiarazioni e storico” per visualizzare tutte le dichiarazioni passate; Inserisci il Codice Fiscale e clicca su “Cerca”; Individua la dichiarazione da modificare; Seleziona “Gestisci” accanto alla dichiarazione interessata; Clicca su “Rettifica” per procedere con le modifiche necessarie alla dichiarazione scelta.

Ottenere l’ISEE precompilato in autonomia richiede attenzione e precisione, ma il portale INPS mette a disposizione diverse risorse per agevolare l’intero processo. Grazie a queste indicazioni, dunque, anche chi non ha particolare dimestichezza con le procedure online può completare la richiesta in modo semplice e sicuro, senza difficoltà.

