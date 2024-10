“Maleducata” è il nuovo singolo di Tekla

Dall’11 ottobre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “MALEDUCATA”, il nuovo singolo di Tekla per LaPop.

“Maleducata” è un brano che si presenta come un’intensa espressione musicale di chitarra e voce, caratterizzata da forti stop ritmici. L’atmosfera folk e leggera racconta una storia ambigua, in cui l’amore si estende oltre la semplice relazione tra due persone.

Attraverso le dinamiche relazionali, esploriamo la nostra essenza e le maschere che indossiamo. La canzone narra di confusione e incertezze nei rapporti, creando una matrice instabile di picchi emotivi e reazioni imprevedibili. Da una fredda apatia si passa all’intenso ardore di una connessione profonda.

I morsi, i tramonti, i discorsi diventano scelte decisive di fronte a chi riesce a smuovere qualcosa dentro di noi. “Maleducata” ama e detesta con la stessa intensità, sviluppandosi con melodie eteree e armonie vocali coinvolgenti.

Commenta l’artista sulla nuova release: “Ci sono persone che amo definire bulimiche d’amore, io credo che ‘Maleducata’ parli di questo tipo di esigenza.”

Biografia

Francesca in arte Tekla nasce nel giugno del ’94 a Bologna. Sin da giovanissima si dimostra appassionata di poesia e musica. All’età di dodici anni partecipa al concorso L’Italia che canta 2006: il primo palco e la prima esperienza televisiva le regalano una piccola consapevolezza e curiosità nell’approfondire questo percorso. Vince il Premio Qualità. Questa magica esperienza è lo stimolo ad avviare un percorso di studio canoro insieme alla jazzista e concertista americana Irene Robbins. Nel 2014 pubblica in modo indipendente il suo primo singolo: Sola e Sporca. Nel 2015 inizia il percorso musicale su Rai2, al talent The Voice of Italy. Nel 2016 Fonoprint Studios è il primo contratto discografico con cui Tekla pubblica “Via”, brano curato da Cristian Riganò. Nel 2017 produce Marama il suo primo album con influenza afro-pop e afro-beat. Dal 2019 inizia un percorso indipendente di autoproduzione, che comprende include la creazione di testi e suoni per altri artisti, inizia così diverse collaborazioni in veste di autrice. Una collaborazione dalla quale è nato un progetto di duo femminile è quella con Ilaria: le due hanno pubblicato insieme Isola, Déjà vu, NON PERDO MAI, i singoli Eh Bam Bam (prod. Double Deejay) e Un’altra me. Da solista, le ultime release di Tekla sono i singoli: A volte capita, Tutte le volte, Male, Nuvole e mare.

“Maleducata” (LaPop) è il nuovo singolo di Tekla disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dall’11 ottobre 2024.