Psicologi toscani: in aumento casi di ansia e depressione, soprattutto tra i giovani

“Gli psicologi vogliono condividere con la cittadinanza il messaggio che il benessere delle persone comprende il rapporto corpo-mente-ambiente di vita”. A dirlo è Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, in occasione domani 10 ottobre della Giornata nazionale della salute mentale.

“Una mente che funziona, il riconoscimento delle emozioni, la capacità di critica e autocritica sono le condizioni di base per poter vivere meglio nei contesti familiari, scolastici e lavorativi – dice la presidente Gulino -. Purtroppo, il disagio psicologico è diventata una preoccupante emergenza: nell’ultima ricerca fatta dal nostro Ordine tra i propri iscritti è emerso che il 73% delle psicologhe e degli psicologi toscani ha registrato un incremento delle richieste di prestazione psicologica. Tra le problematiche più frequenti emergono la sintomatologia ansiosa (50%), seguita da problemi relazionali (20%) e da sintomatologia depressiva (11%) e riguarda prevalentemente i giovani. Anche per questo è utile l’introduzione della figura dello psicologo di base voluto dalla Regione su suggerimento dell’Ordine. La sperimentazione, per prevenire e promuovere la salute psicologica e mentale, è scattata dal 16 settembre nelle 3 Asl toscane”.

L’Ordine celebra la giornata con due iniziative. Uno spettacolo di teatro-danza sul tema della salute mentale “Colazione in albergo: Genesi e cura del Narciso” in programma domani, giovedì 10 ottobre, alle ore 21.00 al Teatro Niccolini di Firenze (via Ricasoli 3). Lo spettacolo, con la direzione artistica e le coreografie di Giulia Fioravanti e con la partecipazione dello psichiatra e psicoterapeuta Antonio Tamburello, si concentra sulla figura del Narciso, simbolo del nostro rapporto con l’ego, le fragilità e le dinamiche relazionali. L’evento, patrocinato dal Comune di Firenze, è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza su prenotazione.

“Come Ordine pensiamo che attraverso lo spettacolo teatrale possiamo promuovere la salute e sensibilizzare su quanto e come la Psicologia possa essere di supporto nella quotidianità di ogni persona, di ogni fascia d’età, abbandonando ogni pregiudizio o stigma sulla salute mentale” sottolinea Maria Antonietta Gulino.

L’11 e 12 ottobre si svolgerà, poi, il terzo convegno della Psicologia Toscana dal titolo “Psicologia e Pace”, nella sede della Scuola di Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze (Via della Torretta 16). Evento con ospiti di grande rilievo, i temi trattati saranno la pace, il dramma delle guerre, il trauma.