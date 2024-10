Pisa. Omicidio ad Oratoio: Beni Arshiaj stava rientrando a casa quando gli hanno sparato

Il quartiere di Oratoio, periferia di Pisa, è stato teatro di un agguato. In una corte, accanto alla chiesa, è stato trovato senza vita Beni Arshiaj, 37 anni, origini albanesi, sposato con due figli. L’uomo è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa in un furgone mentre stava rientrando a casa. Non è riuscito a scendere, hanno trovato il motore acceso. Una vicina ha chiamato la moglie che è uscita con uno dei figli. La donna attorno all’una di notte ha avuto un malore ed è arrivata un’ambulanza.

Sull’omicidio di Beni Arshiaj indaga la Squadra Mobile di Pisa. Alcuni cittadini hanno raccontato di avere visto due persone in sella a un motorino che si allontanavano e di avere sentito alcuni spari. Cinque in totale quelli che sono stati esplosi, uno solo andato a segno.