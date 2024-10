Opéra Metz, “La Rondine” di Giacomo Puccini: recensione

La produzione di “La Rondine” di Giacomo Puccini all’Opera di Metz, in scena il 4 e il 6 ottobre, ha rappresentato un momento di rara bellezza, portando alla ribalta un’opera spesso ingiustamente trascurata nel vasto repertorio del compositore. Fin dal preludio, è emersa una notevole finezza esecutiva, con l’orchestra che ha saputo mettere in risalto la raffinata scrittura musicale di Puccini, un vero gioiello che fonde l’intensità dell’opera con la leggerezza dell’operetta. Il direttore ha saputo trovare un perfetto equilibrio tra l’eleganza lirica e la vitalità dei momenti più brillanti, trasmettendo l’anima autentica dell’opera.

La musica di “La Rondine”, un’opera travestita da operetta, è stata resa in maniera sublime: l’orchestra ha esaltato i temi melodici tipici del compositore, regalando al pubblico una palette di colori sonori che spaziavano dalle sfumature più delicate alle esplosioni di pura emozione. Ogni frase musicale era intrisa di una tale profondità emotiva da rendere impossibile non esserne rapiti.

Un plauso va anche ai protagonisti, che hanno offerto notevoli interpretazioni vocali, sia dal punto di vista tecnico che espressivo. Le voci erano potenti ma mai eccessive, capaci di adattarsi perfettamente alla sottile drammaticità dell’opera. I solisti hanno saputo infondere nei loro ruoli una verve interpretativa naturale, con un’energia spontanea che ha reso ogni momento intimo e autentico. La chimica tra i protagonisti era palpabile, aggiungendo una dimensione emozionale profonda alle relazioni tra i personaggi.

La messa in scena, semplice e intelligente, ha valorizzato appieno la bellezza musicale e vocale, permettendo alla partitura di brillare in tutta la sua complessità rendendo giustizia a un’opera che merita senza dubbio una maggiore attenzione nel panorama operistico internazionale. Un capolavoro che, grazie alla sensibilità di questa produzione, si è rivelato in tutta la sua grandezza e dolce malinconia. Un’esperienza imperdibile.

Giovanni Chiaramonte.

Foto: © Philippe Gisselbrecht – Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz