Colecististe Acuta – cos’è e come si cura

La colecistite acuta è un’infiammazione della cistifellea, un piccolo organo situato sotto il fegato che ha il compito di immagazzinare la bile, un liquido prodotto dal fegato e necessario per la digestione dei grassi. Quando la cistifellea si infiamma, spesso a causa della presenza di calcoli biliari che bloccano il normale flusso della bile, si verifica la colecistite acuta, una condizione che può provocare sintomi dolorosi e richiedere un intervento medico immediato.

Uno dei sintomi principali della colecistite acuta è il dolore intenso nella parte superiore destra dell’addome, che può irradiarsi verso la schiena o la spalla destra. Questo dolore di solito compare improvvisamente e tende a peggiorare, soprattutto dopo i pasti, in particolare se si è consumato un pasto ricco di grassi. Oltre al dolore, i pazienti possono sperimentare febbre, nausea, vomito e una sensazione generale di malessere. In alcuni casi, la pelle e il bianco degli occhi possono diventare gialli (ittero), segno che la bile non riesce a defluire correttamente a causa di un blocco.

La causa più comune della colecistite acuta è la presenza di calcoli biliari, che si formano quando i componenti della bile, come il colesterolo o la bilirubina, si solidificano e formano piccoli cristalli. Questi calcoli possono ostruire il dotto cistico, il tubo che collega la cistifellea con il dotto biliare principale, impedendo alla bile di fluire liberamente. Quando la bile rimane intrappolata nella cistifellea, può causare irritazione e infiammazione, portando alla colecistite acuta. Altre cause meno comuni possono includere infezioni batteriche o virali, traumi o tumori della cistifellea.

La diagnosi di colecistite acuta viene effettuata attraverso una combinazione di esami clinici, esami del sangue e test di imaging come l’ecografia addominale. L’ecografia è particolarmente utile per visualizzare la presenza di calcoli biliari e per valutare lo stato della cistifellea. In alcuni casi, può essere necessario un esame più dettagliato, come una tomografia computerizzata (TC) o una risonanza magnetica (RM), per ottenere ulteriori informazioni sulla gravità dell’infiammazione o per escludere altre possibili cause di dolore addominale.

Il trattamento della colecistite acuta varia a seconda della gravità della condizione. Nei casi lievi, il paziente può essere trattato con antibiotici per combattere eventuali infezioni, insieme a farmaci antidolorifici e antinfiammatori per alleviare i sintomi. In molti casi, tuttavia, si rende necessaria la rimozione chirurgica della cistifellea, un intervento noto come colecistectomia. Questo intervento viene spesso eseguito in laparoscopia, una tecnica minimamente invasiva che prevede piccoli tagli nell’addome e l’utilizzo di strumenti specializzati per rimuovere la cistifellea. La colecistectomia laparoscopica offre numerosi vantaggi rispetto alla chirurgia tradizionale, tra cui tempi di recupero più rapidi e minori rischi di complicazioni.

Nel periodo post-operatorio, la maggior parte dei pazienti si riprende rapidamente e può tornare a una vita normale senza particolari restrizioni dietetiche. È importante notare che, anche senza la cistifellea, il fegato continua a produrre bile, ma questa viene rilasciata direttamente nell’intestino tenue. Alcune persone possono notare lievi cambiamenti nella digestione, specialmente per quanto riguarda i cibi grassi, ma per la maggior parte dei pazienti questi effetti sono minimi.

Se non trattata, la colecistite acuta può portare a complicazioni serie, come la perforazione della cistifellea, la gangrena o infezioni diffuse nell’organismo (sepsi). Queste condizioni possono mettere a rischio la vita del paziente e richiedere interventi chirurgici d’urgenza. Per questo motivo, è essenziale cercare immediatamente assistenza medica se si sospetta di avere una colecistite acuta.

In conclusione, la colecistite acuta è una condizione che richiede attenzione medica tempestiva, soprattutto per prevenire complicazioni gravi. La diagnosi precoce e il trattamento adeguato, spesso attraverso la rimozione della cistifellea, consentono di risolvere il problema in modo efficace e di garantire una buona qualità di vita ai pazienti.