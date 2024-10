La Monnaie di Bruxelles, fino al 4 ottobre “Siegfried” di Wagner. La recensione.

BRUXELLES – Siegfried, in scena alla Monnaie di Bruxelles fino a venerdì 4 ottobre, è il terzo capitolo della tetralogia de L’Anello del Nibelungo di Richard Wagner, e rappresenta un momento cruciale nello sviluppo dell’epopea mitologica. Situata fra La Valchiria e Il Crepuscolo degli Dei, è un ponte tra la formazione dell’eroe e il compimento del suo destino. È un’opera di trasformazione, non solo per il protagonista, che si evolve da giovane ingenuo a eroe consapevole, ma anche per la narrazione generale, che inizia a svelare le sue trame finali, preparando lo spettatore al tragico epilogo della saga. Qui Wagner sviluppa ulteriormente i temi fondamentali dell’opera, come il potere, l’amore e il sacrificio, attraverso una narrazione musicale che si fa sempre più intensa e intricata.

La regia di Pierre Audi ha dimostrato un’attenta cura nel rendere accessibili questi temi, facendoli risaltare non solo attraverso i testi e le arie, ma anche tramite una direzione scenica che permette alla storia di fluire con chiarezza e profondità. Ogni personaggio è gestito con sensibilità, i loro dialoghi e le interazioni sono carichi di significato e la musica, sotto la direzione musicale eccellente del M° Alain Altinoglu, diventa uno strumento potente per accompagnare la narrazione. Il risultato è che lo spettatore può godere pienamente dell’opera, cogliendone i dettagli sia a livello musicale che drammaturgico, vivendo appieno l’esperienza wagneriana senza mai sentirsi sopraffatto dalla complessità dell’opera.

La scenografia di Michael Simon, pur essendo essenziale, si rivela straordinariamente potente. Con pochi elementi sulla scena, riesce a ricreare un mondo fantastico che risuona con l’immaginazione del pubblico. Non vi sono effetti speciali ridondanti o eccessivi, ma la scelta minimalista amplifica la potenza del messaggio, trasportando lo spettatore nel cuore del mito e nel percorso di crescita di Sigfried. La semplicità scenica lascia spazio alla musica e ai personaggi, che diventano il vero fulcro emotivo dell’opera. In questo modo, la concezione estetica si sposa perfettamente con il tono epico e al contempo intimo della narrazione.

Particolare menzione va al protagonista Magnus Vigilius che interpreta Sigfried. Non solo ha dimostrato una straordinaria abilità vocale nel sostenere le impegnative arie dell’opera, ma ha anche esibito una resistenza fisica e interpretativa impressionante. L’eroe, qui incarnato con forza e sensibilità, è un personaggio che vive di contraddizioni: innocente ma coraggioso, immaturo ma destinato a grandi imprese. L’interprete ha saputo navigare abilmente attraverso queste complessità, offrendo una performance memorabile sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

Due scene, in particolare, spiccano per la loro efficacia: il dialogo iniziale tra Sigfried e Mime (Peter Hoare), e quello conclusivo tra Sigfried e Brünnhilde (Ingela Brimberg). Nel primo, la tensione fra l’ingenuità e la sfiducia si sviluppa in modo magistrale, grazie alla perfetta combinazione di voci e interpretazione. Sigfried, ancora in cerca della sua identità, e Mime, intrappolato nelle sue stesse ambizioni, danno vita a un duetto che mantiene alta la tensione drammatica. Nel finale, invece, l’incontro tra Sigfried e Brünnhilde rappresenta il culmine emotivo dell’opera. I due interpreti, con voci perfettamente intonate e una presenza scenica magnetica, offrono uno dei momenti più intensi dell’intera tetralogia. L’amore, la paura e il destino si mescolano in un finale di grande potenza espressiva, lasciando lo spettatore con un profondo senso di partecipazione al dramma dei personaggi.

Ancora una volta, la Monnaie di Bruxelles ha mostrato una coerenza coraggiosa nel presentare questa produzione, sperimentando nuove soluzioni con gusto e creatività. È evidente l’intenzione di andare oltre la mera riproposizione tradizionale, cercando di infondere nuova vita e nuove riflessioni in un’opera immortale come Siegfried. Questa audacia creativa si rivela vincente, confermando il Teatro dell’Opera di Bruxelles uno spazio di innovazione artistica.

Giovanni Zambito