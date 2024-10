Champions League, Lipsia-Juventus: i tedeschi ospitano la Vecchia Signora

La squadra di Thiago Motta fa visita a quella di Rose alla Red Bull Arena la sera di mercoledì 2 ottobre, match valido per la 2^ giornata del girone unico di Champions League

La Juventus non sembra avere mezze misure in questo inizio di stagione: o stupisce e convince trionfando con un netto 3-0, oppure gioca male e delude senza segnare. Questo almeno è ciò che hanno detto le prime 7 partite della gestione Thiago Motta. La domanda che tutti si pongono dunque ora è: che tipo di Juventus affronterà il Lipsia la sera di mercoledì 2 ottobre 2024 a partire dalle ore 21.00?

La Vecchia Signora sarà ospite del club tedesco alla Red Bull Arena di Lipsia, match valido per la 2^ giornata della Champions League. I tedeschi sono una squadra alquanto complicata, come poi dimostrano anche i risultati di inizio Bundesliga. A giudicare dai pronostici aggiornati e dalle interessanti quote presenti su https://www2.bet-italia.eu, gli esperti si aspettano una partita equilibrata e ricca di imprevisti.

Champions League, Lipsia-Juventus: come arrivano le due squadre

Il Lipsia ha cominciato bene la stagione in Bundesliga, come dimostrano i suoi 11 punti conquistati nelle prime 5 partite. Al momento quindi la squadra di Rose si trova al 3^ posto in classifica. Il Lipsia infatti ha vinto 3 partite, di cui l’ultima questo sabato in casa contro l’Augsburg con un netto 4-0, e rimediato due pareggi per 0-0 contro St. Pauli e Union Berlino. Il debutto in Champions League per i tedeschi però non è andato benissimo: la squadra di Rose infatti è stata sconfitta per 2-1 dall’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano.

La Juventus ha fatto un percorso simile. Partita alla grande con due netti 3-0 contro Como ed Hellas Verona, la squadra di Thiago Motta ha poi rimediato 3 pareggi consecutivi per 0-0 contro Roma, Empoli e Napoli. Questo weekend però, i bianconeri sono riusciti a ritrovare i 3 punti imponendosi con un altro netto 0-3 in trasferta contro il Genoa. Al momento quindi la Vecchia Signora conta 12 punti in classifica, al secondo posto in Serie A dietro solo di una lunghezza al Napoli capolista. Per quanto riguarda la Champions League invece, anche l’esordio è stato positivo: facile 3-1 all’Allianz Stadium contro il Psv Eindhoven.

Champions League, Lipsia-Juventus: precedenti e statistiche

Lipsia e Juventus non si sono mai incontrate in tutta la loro storia considerando tutte le competizioni.

In compenso, i tedeschi hanno già affrontato diverse squadre italiane: due volte contro l’Atalanta e due volte contro il Napoli. Sempre di recente. Con la Dea sono in vantaggio i tedeschi, con i partenopei invece il bilancio è in parità.

D’altra parte, anche la Juventus ovviamente ha affrontato in passato molteplici squadre della Bundesliga: addirittura 10 sfide contro il Bayern Monaco (dove i bavaresi sono in vantaggio), 9 invece contro il Borussia Dortmund (con i bianconeri davanti). Poi tante altre avversarie, tra cui ad esempio Bayer Leverkusen, Friburgo, Amburgo e Werder Brema.