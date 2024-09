Serie C NOW girone C settima giornata primo pareggio stagionale del Crotone sul terreno del Viviani contro il Potenza

Potenza 3

Crotone 3

Marcatori: 19° Gomez, 41° Caturano, 42° Gomez, 46° Gomez, 57° Schimenti, 80° Ghisolfi

Potenza (4-3-3): Alastra, Sciacca, Riggio, Verrengia, Rillo, Castorani (Ghisolfi), Felippe, Erradi (Firenze), D’Auria, Caturano, Vilardi (Schimenti). All. De Giorgio

Crotone (4-2-3-1): Sala, Rispoli (Guerini), Cargnelutti, Di Pasquale, Giron (Armini), Gallo, Schiro’, Oviszach, Tumminello (Stronati), Vitale, Gomez. All. Longo

Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino

Ass. Marco Colaianni di Bari – Pierpaolo Vitali di Salerno

Quarto giudice a bordo campo: Adriano Lupinski di Albano Laziale

Ammoniti: Erradi, Rispoli, Silva (dalla panchina), Gomez, Guerini

Angoli: 6 a 4 per il Crotone

Recupero: 3 e 5 minuti

Importante per il Crotone era interrompere l’emorragia delle quattro sconfitte subite dopo sei partite e questo è avvenuto in parte. Primo pareggio stagionale che ha avuto il merito di fare tornare il sereno tra gli squali a proposito dei risultati, e allungare la classifica. Poteva essere un migliore risultato ma non è stato possibile per il non buon approccio messo in essere nel corso del secondo tempo. Un atteggiamento che ha annullato la speranza della vittoria quando il risultato era a favore del Crotone. Il terzo turno ravvicinato (tre partite in sette giorni) non ha condizionato la tenuta atletica dello schieramento pitagorico, lo stesso della precedente partita, e questo per la buona preparazione settimanale. Linea difensiva con Cargnelutti e Di Pasquale centrali, Rispoli e Giron esterni. Linea mediana con Oviszach e Vitale esterni, Gallo e Schiro’ interni, Tumminello e Gomez punte.

Mister De Giorgio ha preferito effettuare quattro cambi. Oltre allo squalificato difensore Novella, non schierati il portiere Cucchinetti, Burgio, Rosafio e al loro posto inseriti rispettivamente Alastra, Sciacca, Rillo, D’Auria.

Avvio delle giocate da parte del Potenza che le gestisce i primi quindici minuti senza, però, trovare impreparata la difesa pitagorica. Da questo minuto in poi è il Crotone che miete ottime giocate con Vitale a fare il metronomo e Oviszach lungo la fascia destra. Gallo e Schiro’ a centrocampo buoni frangi flutti. La supremazia degli squali si concretizza al minuto diciannove. Dalla destra Gallo crossa un ottimo pallone in area dove Gomez bene appostato lo mette dentro. Gioca in scioltezza il Crotone e lascia poco spazio di manovra ai locali. L’unica distrazione al minuto quarantuno quando ne approfitta Caturano segnando il gol del pareggio. Ma Gomez non ci sta e subito dopo, al minuto quarantadue, va a segnare il suo secondo gol della serata. Ottimo lavoro di Tumminello in appoggio a Gomez in fase offensiva.

Ripresa, minuto quarantasei ancora in gol il Crotone con Gomez su assist di Rispoli. Sembra decisa la partita ma ancora una distrazione difensiva la riapre. Minuto quarantasette Schimenti, subentrato a Vilardi, in ripartenza fulmina Sala. Adesso il Potenza crede nella rimonta e pressa il Crotone nella propria metà campo. Pareggio che i locali lo raggiungono al minuto ottanta con Ghisolfi che insacca il pallone di testa. Nemico del Crotone nella metà secondo tempo la stanchezza. Cosa prevedibile considerando la conferma iniziale degli stessi undici della precedente partita. Cambi effettuati in ritardo.