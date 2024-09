Stai guidando con le infradito? Attenzione alle assicurazioni…

È possibile guidare con le infradito? Secondo il Codice della Strada, guidare con le infradito o a piedi nudi non è una violazione. In passato il Codice della Strada vietava di guidare con le infradito, sandali e similari, ma tale divieto è stato eliminato nel 1993.

Ma attenzione alle assicurazioni auto! La norma attuale infatti è più generica e soggetta a molteplici interpretazioni da parte di assicurazioni, giudici e avvocati in quanto si legge che “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie, in condizione di sicurezza, in modo da garantire la tempestiva frenata del mezzo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.

È evidente come secondo la nuova normativa, la responsabilità di un eventuale cattivo controllo del mezzo possa facilmente essere attribuibile all’uso di una calzatura non idonea alla guida e a un’eventuale frenata d’emergenza. In caso di incidente se dovesse intervenire sul posto la Polizia potrebbe indicare nel verbale che eri alla guida con i sandali o a piedi scalzi. Questi elementi potrebbero essere usati dall’assicurazione, in fase di liquidazione dei danni, per intentare un concorso di colpa al conducente per non essere stato capace di frenare in maniera tempestiva per via delle calzature non idonee.

Le regole valgono anche nel caso in cui non si voglia portare nessun paia di scarpe ai propri piedi. Meglio però tenere in macchina un paio di scarpe chiuse adatte alla guida.