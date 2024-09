Terza età: come affrontarla al meglio

Abbiamo già avuto modo di illustrarvi come ottimizzare il benessere degli anziani a casa, oggi invece vogliamo vedere insieme quali sono le abitudini giuste per vivere la terza età al meglio delle proprie possibilità.

Con l’andare avanti dell’età il nostro stile di vita cambia inevitabilmente per cui diventa nostra priorità quella di adattarsi al cambiamento e prevenire eventuali problemi di salute. Gli acciacchi purtroppo si presentano, ma si può comunque vivere al meglio.

Le attività per stimolare la mente

La prima cosa che si deve fare è quella di cercare di mantenere attiva la nostra mente per assicurare il giusto invecchiamento del nostro organismo. Ad esempio, esistono dei giochi per anziani da fare da seduti il cui scopo è proprio quello di contrastare il deterioramento delle capacità cognitive del nostro cervello. Fare delle attività permette di mantenere la nostra mente allenata sviluppando la memoria, l’attenzione e l’apprendimento che sono tutte abilità che tendono purtroppo a diminuire con l’età.

Per non parlare del fatto che fare dei passatempi e dei giochi aiuta molto anche a livello di umore. Questo ci permette di mantenerci attivi e di contrastare tutti gli umori negativi che spesso la terza età porta con sé. Allenare la propria mente diventa fondamentale per non incappare in problemi ben più gravi. La demenza è la conseguenza più comune in questo momento della vita e comporta il malfunzionamento delle nostre funzioni cognitive in una progressiva degenerazione.

Ovviamente alcune malattie non si possono eliminare, ma quello che possiamo fare è prevenirle e contrastare efficacemente questa condizione. Per non parlare del fatto che impegnare la propria mente è importantissimo per prevenire la depressione, che purtroppo è un disturbo molto diffuso tra le persone anziane. L’isolamento e la mancanza di interessi vanno assolutamente evitati con le attività.

L’attività fisica negli anziani

Durante la terza età non bisogna solo allenare la nostra mente ma anche il nostro corpo. Erroneamente si può pensare che una persona anziana non debba fare troppe fatiche e fare una vita maggiormente sedentaria, ma non c’è niente di più sbagliato.

È normale che ci siano delle attività fisiche più indicate rispetto ad altre, ma sicuramente il movimento ci offre diversi benefici. Infatti, tra le conseguenze positive abbiamo una migliore circolazione del sangue e un maggiore funzionalità del nostro cuore, acquisto di maggiore forza e resistenza in generale.

Inoltre, l’attività fisica è molto efficace anche per la salute delle nostre ossa. Fare questo tipo di attività permette anche di eliminare lo stress e migliorare l’umore. Consigliabile fare una bella camminata giornaliera ma anche andare in bicicletta è molto indicata per la terza età. L’esercizio fisico quindi non solo è importante per la circolazione e le ossa, ma è necessario per aiutare a mantenere anche il peso ideale. Infatti, una dieta sana insieme al movimento sono d’obbligo per vivere l’età anziana in salute e prevenire numerose patologie.

Consigliamo però di non esagerare mai con l’intensità dello sforzo fisico perché si è maggiormente espositi a contratture e distorsioni.

