Darkex, exchange globale di criptovalute, stringe partnership con leader del settore per rafforzare la sua posizione

Georgia, Tbilisi City, 26/09/2024 – Darkex, exchange globale di criptovalute fondato da United Chain Tech, leader mondiale nei servizi infrastrutturali per blockchain, criptovalute e forex, in collaborazione con fondi d’investimento internazionali, sta collaborando con leader del settore come Sumsub, Alchemy Pay, MoonPay e ChainUp per rafforzare la sua posizione a livello globale.

Darkex, con sede a Dubai e fondata da imprenditori turchi in collaborazione con United Chain Tech PLC, leader nei servizi infrastrutturali per blockchain, criptovalute e forex che promuove la libertà finanziaria globale insieme a fondi d’investimento internazionali, rafforza la sua posizione nella competizione globale.

Un team di 250 persone distribuito tra Asia meridionale, America Latina e MENA(Ucraina)

Darkex è una società globale di infrastrutture blockchain che offre prodotti e servizi finanziari con una liquidità superiore a quella dei maggiori exchange di criptovalute a livello mondiale. I co-fondatori includono il CEO Murat Tuğberk Sancaklı, il COO Eray Gündoğan e il CTO Yılmaz Çağrı İşbuğa. Il team dirigenziale è completato dal CFO Birol Balık.

Il COO di Darkex, Eray Gündoğan, ha sottolineato che la loro missione va oltre l’essere un semplice exchange di criptovalute: “Il nostro obiettivo è costruire un ecosistema sicuro e intuitivo che offra supporto agli investitori in ogni fase del loro percorso. Puntiamo a fornire sia agli investitori nuovi che a quelli esperti gli strumenti, le risorse educative e l’assistenza di cui hanno bisogno, mantenendo la sicurezza al centro di tutto ciò che facciamo. Oggi, Darkex opera con un team di 250 persone distribuite tra l’Asia meridionale, l’America Latina, la Comunità degli Stati Indipendenti (CIS) e la regione MENA, tutti impegnati a dare priorità all’esperienza utente. Abbiamo più di 100 dipendenti nei nostri uffici in Georgia e Albania e siamo attivi nelle nostre sedi europee. Presto, centralizzeremo tutti i team a Dubai, da dove gestiremo i nostri servizi globali.”

Collaborazione con partner globali per servizi di eccellenza

Sottolineando l’impegno di Darkex nel rispettare gli standard di sicurezza, i requisiti di conformità e gli obblighi normativi, Eray Gündoğan ha dichiarato: “Darkex ha fatto un ingresso ambizioso nel settore. Stiamo lanciando i nostri servizi in un momento in cui la domanda di exchange di criptovalute sicuri, efficienti e intuitivi è ai massimi livelli. In questo contesto, sfruttiamo la presenza globale di United Chain Tech per annunciare partnership con giganti internazionali della criptovaluta e della blockchain. Ad esempio, abbiamo stretto una collaborazione con Sumsub, leader G2 per il 2023, per i processi di verifica dell’identità e KYC. Per migliorare l’esperienza di trading dei nostri utenti, abbiamo integrato le infrastrutture di pagamento uniche di MoonPay e Alchemy Pay nel nostro sistema. Stiamo anche espandendo le nostre collaborazioni globali con partner come ChainUP, e queste partnership continueranno a crescere. Inoltre, Darkex è impegnata a offrire servizi di investimento e custodia agli investitori istituzionali, come consentito dalle normative nei mercati in cui operiamo.”

Adottare misure per rispettare le normative sulle criptovalute

Il COO di Darkex, Eray Gündoğan, ha anche spiegato che la piattaforma offrirà accesso a un’ampia gamma di servizi focalizzati su blockchain e criptovalute, inclusi il trading spot, i futures, il trading a margine, lo staking, i prestiti in criptovaluta e le applicazioni di finanza decentralizzata (DeFi). Ha dichiarato:

“Darkex adotta standard di sicurezza globali, inclusi i sistemi di sicurezza biometrici, educa gli utenti sulla cultura blockchain e cripto attraverso la ‘Darkex Academy’, stabilisce un nuovo standard per l’esperienza di trading e supporta diverse valute fiat per soddisfare la comunità globale delle criptovalute. Come parte dei nostri sforzi per operare come fornitore di servizi di cripto-asset in Turchia, stiamo prendendo i provvedimenti necessari per conformarci. Il nostro obiettivo è offrire una piattaforma sicura, affidabile e ricca di funzionalità, capace di adattarsi alle esigenze in continua evoluzione del mercato cripto. Darkex è pronta per l’adozione di massa a livello globale.”

Scopri di più su Darkex Crypto Exchange

Darkex, l’ultimo arrivato nella competizione tra i principali exchange di criptovalute globali, si distingue dai suoi concorrenti grazie a fattori come le funzionalità di sicurezza di prim’ordine, un’esperienza utente intuitiva, una profonda liquidità, transazioni rapide e un forte focus sulla formazione.

Con il trading spot, futures, trading a margine, staking, prestiti in criptovaluta e opzioni di investimento DeFi, tutto in un’unica piattaforma, Darkex si fa notare anche per funzionalità uniche come la Safe Mode, che blocca tutte le operazioni in caso di attività sospette mediante l’inserimento di dati biometrici.

Il nuovo CEX di ultima generazione Darkex sta entrando rapidamente sul mercato con una piattaforma che soddisferà le esigenze di trader di ogni livello, grazie al suo background solido e all’esperienza maturata nel settore.

