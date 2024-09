Crotone, al via i lavori di riqualificazione della struttura geodetica 300 alloggi

E’ uno degli impianti sportivi più amati dai crotonesi che l’amministrazione, con l’azione di riqualificazione che ha preso il via oggi, toglierà dall’anonimato nel quale era caduto per restituirlo a nuova vita.

Si tratta della struttura “Geodetica” nel quartiere 300 alloggi i cui lavori sono partiti questa mattina, nella settimana dello Sport, a testimoniare anche una valenza simbolica dell’azione amministrativa.

A presentare le attività il sindaco Voce, l’assessore al PNRR ed Impiantistica Sportiva Luca Bossi, il presidente della IV Commissione Consiliare Domenico Lo Guarro e il dirigente del settore Urbanistica Francesco Stellato.

Un impegno finanziario complessivo di 1.600.000 euro per la riqualificazione degli 8 impianti sportivi di quartiere, finanziato con fondi del PNRR

La nuova struttura, tra l’altro, sorgerà in quella che l’amministrazione sta trasformando in una vera e propria Città dello Sport.

Un quartiere, quello dei 300 alloggi/Tufolo, dove oltre a nuovi impianti sportivi è prevista una azione di rigenerazione urbana che si porta dietro anche un servizio di bike sharing, un innovativo strumento di mobilità sostenibile e interventi di recupero del quartiere.

Come ha spiegato l’assessore Bossi oltre al significato affettivo che assume la riqualificazione della struttura, la stessa sarà totalmente rivista con l’attuale e vetusta perimetrazione in lamiera sostituita da una perimetrazione moderna in PVC trasparente che andrà ad armonizzarsi con altri interventi tra cui una siepe illuminata che circonderà la struttura. Il materiale del campo di gioco verrà realizzato in materiale vinilico autoposante multistrato.

Inoltre è prevista la realizzazione di un nuovo prefabbricato da adibire a spogliatoio e la messa in opera di un impianto fotovoltaico oltre alla sistemazione degli spazi esterni che consentiranno il diretto accesso all’impianto.

Via, naturalmente, il degradato manto di copertura con la rivisitazione degli elementi metallici e l’installazione di un nuovo telo da 26 mq con stampato il logo della città di Crotone.

Un impianto polivalente che colmerà alcuni gap infrastrutturali di cui soffrono sport popolari come Basket, Tennis e Calcio a 5 che avranno presto una struttura indoor a disposizione.

“Questo di oggi è solo uno dei numerosi cantieri che in questo momento sono aperti in città. Molte opere sono state già completate e fruibili dai cittadini. Nello specifico questa struttura si va ad inserire idealmente in un contesto che stiamo via via rigenerando. Tanti ragazzi potranno praticare in una nuova struttura sport popolari ed amati” ha detto il sindaco Voce.

“Il mio ringraziamento va alla squadra dell’ente, che continua a portare risultati importanti per la città e la comunità di sportivi. Un intervento globale che sta rivoluzionando l’impiantistica sportiva con 8 impianti sportivi di quartiere che svolgeranno una molteplice funzione che non è solo sportiva, ma anche sociale e di vero e proprio recupero urbano. In particolare la struttura Geodetica è calata nell’ambito della realizzazione di una vera e propria Città dello Sport andandosi ad aggiungere alle rinate strutture riqualificate dall’Amministrazione comunale: Piscina Olimpionica, Settore B, Campo di Tufolo e Palestra Outdoor. Ed è proprio nella settimana dello Sport che sono iniziati i lavori, quasi a voler testimoniare l’enorme impegno profuso dall’amministrazione in merito. Non ci fermiamo e presto ci saranno importanti novità anche per altri interventi strategici finanziati a valere sul PNRR” dichiara l’assessore Bossi.