A Expocasa, Casartigiani porta la “Scienza del Colore per il Design e l’Arredo Casa” di Gabriella Cevrero

Casartigiani Piemonte (www.sindart.it) insieme ad Accademia Telematica Europea e Interiorissimi.it è lieta di comunicare l’organizzazione dell’evento “La Scienza del Colore per il Design e l’Arredo Casa”, un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di design d’interni e i professionisti del settore.

L’incontro si svolge sabato 28 settembre 2024 alle 19:00 presso la Sala Eventi C31 di Expocasa, Oval Lingotto, uno degli eventi di riferimento in Italia per il mondo dell’arredamento e del design. Protagonista dell’evento sarà Gabriella Cevrero, docente di Interior e Color Design, collaboratrice della rivista Interiorissimi.it e consulente per importanti aziende nel campo del colore.

Per prenotarsi inviare una email a [email protected]

GRATIS A EXPOCASA – OVAL TORINO

Il biglietto per entrare gratuitamente a Expocasa è a questo link https://www.expocasa.it/241389/casartigiani

Casartigiani Piemonte, storica associazione di categoria che rappresenta le piccole e medie imprese artigiane del territorio, ha scelto di puntare su un tema di grande attualità: l’applicazione delle scoperte scientifiche della neurofisiologia e della psicologia al mondo del design d’interni, in particolare nell’uso consapevole del colore per migliorare il benessere e l’armonia degli spazi abitativi.

La scienza del colore: come trasformare gli ambienti abitativi

La scienza del colore sarà al centro di un evento organizzato da Casartigiani Piemonte, durante il quale verranno esplorati i principi scientifici alla base dell’uso del colore negli ambienti domestici. Questi principi, sostenuti da studi di neurofisiologia e psicologia, aiuteranno a evitare gli errori più comuni, garantendo risultati che combinano estetica e funzionalità. Oggi, grazie a un’analisi più approfondita degli effetti del colore sul cervello e sulla psiche, non ci si limiterà più a considerare il colore come semplice decorazione: esso diventerà uno strumento potente per migliorare il benessere e la qualità della vita all’interno della propria abitazione.

L’importanza della psicologia del colore

Grazie a ricerche che esplorano la reazione umana ai diversi colori, sarà ormai chiaro che il colore non ha solo un impatto estetico, ma anche un profondo effetto emotivo e psicologico. Colori caldi come il rosso e l’arancione, ad esempio, potranno stimolare l’energia e la vitalità, mentre tonalità fredde come il blu e il verde evocheranno calma e rilassamento. Comprendere questi effetti permetterà di creare ambienti domestici non solo belli ma anche funzionali al benessere psicofisico.

L’intervento di Gabriella Cevrero

Durante l’evento, Gabriella Cevrero, rinomata esperta nel campo, offrirà una visione approfondita sulle tecniche avanzate di applicazione del colore nel design degli interni. Cevrero, docente presso l’Accademia Telematica Europea e l’Italian Design Institute, e consulente per importanti aziende nel settore delle vernici, guiderà i partecipanti attraverso un percorso che combinerà teoria e pratica. Durante il suo intervento, illustrerà come bilanciare tonalità neutre con tocchi di colore vivaci per ottenere ambienti armoniosi, capaci di stimolare o rilassare a seconda delle esigenze.

Uno degli aspetti più interessanti del suo intervento sarà l’accento posto sull’importanza di adattare il colore alle specifiche caratteristiche dello spazio e della luce naturale disponibile. Spesso, infatti, gli errori cromatici derivano dall’applicazione di colori di tendenza senza tener conto delle condizioni ambientali, come la quantità di luce o le dimensioni della stanza.

Errori da evitare nell’uso del colore

Uno dei punti centrali dell’evento sarà proprio l’analisi degli errori più comuni nel design cromatico. Tra questi, Cevrero evidenzierà l’uso eccessivo di colori accesi senza un’adeguata strategia di bilanciamento. Colori troppo intensi potrebbero diventare oppressivi se non verranno compensati con tonalità più neutre o equilibrate. Inoltre, la scelta di colori solo perché alla moda si potrà rivelare controproducente se non si considereranno la destinazione d’uso dello spazio o la luce naturale. La luce, infatti, modificherà la percezione dei colori: un giallo che apparirà luminoso e accogliente alla luce del giorno, potrebbe risultare troppo opaco o stancante alla luce artificiale.

Approccio scientifico al colore

Cevrero sottolineerà come le più recenti scoperte scientifiche abbiano rivoluzionato l’approccio al colore negli interni. Ad esempio, è ormai noto che la luce influisce notevolmente sulla percezione dei colori, e questa varierà a seconda dell’ora del giorno e delle stagioni. Una parete dipinta in un colore caldo potrà sembrare molto diversa alla luce del mattino rispetto a quella del tramonto, e per questo motivo sarà fondamentale testare i colori in differenti condizioni di illuminazione prima di prendere una decisione definitiva.

Conclusioni: il colore come strumento di benessere

L’evento metterà in evidenza come il colore, se utilizzato correttamente, possa diventare un prezioso alleato per il benessere fisico e mentale all’interno della casa. Gabriella Cevrero concluderà il suo intervento incoraggiando i partecipanti a non seguire semplicemente le mode, ma a scegliere colori che siano realmente adatti al proprio spazio e alle proprie esigenze emotive e funzionali. Il colore, dunque, non sarà solo un elemento decorativo, ma uno strumento scientifico e psicologico per trasformare e migliorare l’ambiente in cui viviamo.

In sintesi, l’evento offrirà una panoramica completa e scientificamente fondata sull’uso del colore negli interni, evidenziando come, grazie a un’attenta pianificazione cromatica e all’adozione di un approccio scientifico, sarà possibile creare spazi armoniosi, equilibrati e in grado di favorire il benessere di chi li abita.

La mission di Casartigiani Piemonte

Casartigiani Piemonte, tramite il sito www.sindart.it, continua a distinguersi per il suo impegno nel sostenere l’artigianato e le piccole e medie imprese locali. L’associazione ha deciso di focalizzarsi su un tema di grande rilevanza per il settore del design, riconoscendo l’importanza di fornire agli artigiani e ai professionisti del design competenze e conoscenze scientifiche necessarie per innovare nell’ambito dell’arredamento e dell’architettura d’interni. Attraverso l’organizzazione di questo evento, Casartigiani conferma la propria missione di promuovere lo sviluppo e l’eccellenza delle imprese locali, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con esperti di alto livello del settore.

Dettagli dell’evento

Data: 28 Settembre 2024 – ore 19,00 – 20,00

Location: Sala Eventi C31, Expocasa, Torino

Relatrice: Gabriella Alison Cevrero – Docente di Interior e Color Design, redattrice di Interiorissimi.it

Organizzato da: Casartigiani Piemonte (www.sindart.it)

Sito web di Gabriella Alison Cevrero: www.alisoninteriors.it

L’ingresso all’evento è gratuito, ma è richiesta la prenotazione a causa del numero limitato di posti disponibili.

Per maggiori informazioni e per effettuare la prenotazione: [email protected]