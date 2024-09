Diventa un esperto di Social Media: il corso certificato di kiracademy con Riccardo Pirrone

Negli ultimi anni, la figura del Social Media Manager ha acquisito un ruolo sempre più centrale nelle strategie di comunicazione aziendale. Con l’espansione dei social network, diventati uno dei principali canali di interazione tra aziende e pubblico, gestire efficacemente questi strumenti è cruciale per il successo di un brand. Il Social Media Manager non si occupa solo di pubblicare contenuti, ma è il responsabile dell’identità digitale del marchio, della creazione di strategie mirate e della gestione delle community online.

Il Corso Certificato per Social Media Manager di kiracademy, diretto da Riccardo Pirrone, offre una formazione di alta qualità per chi desidera intraprendere o migliorare la propria carriera in questo settore. Questo corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e certificato da IDCERT, garantisce competenze concrete e immediatamente applicabili. Riccardo Pirrone, celebre per la sua esperienza come Social Media Manager di TAFFO, è anche CEO di kirweb e presidente dell’Associazione Nazionale Social Media Manager, offrendo così un approccio basato su reali casi di successo.

Un programma formativo completo

Il corso di kiracademy è pensato per chiunque voglia apprendere o perfezionare le proprie competenze nel social media management, dai principianti ai professionisti. Il programma copre tutti gli aspetti essenziali della professione:

Strategia e piano editoriale : sviluppo di strategie social e pianificazione dei contenuti.

Gestione delle principali piattaforme : approfondimenti su Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok e il loro utilizzo strategico.

Real Time Marketing e marketing virale : tecniche per sfruttare i trend e creare contenuti virali.

Strumenti digitali : utilizzo di Canva e CapCut per grafiche e video, indispensabili per il lavoro di un Social Media Manager.

Influencer Marketing : strategie per collaborare con gli influencer e amplificare la visibilit à del brand.

Intelligenza artificiale per i social media : applicazioni pratiche dell’AI per ottimizzare la creazione e analisi dei contenuti.

Aspetti legali e copyright : gestione sicura e conforme dei contenuti online.

Case History TAFFO : una lezione esclusiva dedicata alla strategia di comunicazione dell ’ agenzia funebre TAFFO, diventata un punto di riferimento per il marketing virale in Italia.

Destinatari del corso

Il corso è rivolto a diversi profili:

Principianti che vogliono avviare una carriera nel social media management.

Studenti di marketing e comunicazione interessati a specializzarsi in questo ambito.

Freelance che desiderano ampliare le proprie competenze.

Social Media Manager già attivi che vogliono aggiornarsi sulle ultime tecniche e tendenze.

Risorse e vantaggi esclusivi

Il corso offre numerose risorse per garantire un apprendimento efficace e completo:

Videocorso : 45 ore di lezioni pre-registrate e live, con materiali di approfondimento.

Community Privata : accesso a gruppi esclusivi su Facebook e Telegram per confrontarsi con altri professionisti.

Certificazione e badge digitale : un riconoscimento ufficiale da esibire, per esempio, su LinkedIn.

Sessioni live : ogni due settimane, sessioni di Q&A per chiarimenti e approfondimenti.

Crediti formativi : possibilit à di ottenere CFU, CFS e CFP.

Un’opportunit à accessibile e flessibile

Il corso di kiracademy è apprezzato non solo per l’alto valore formativo, ma anche per la sua accessibilità. Oltre a un prezzo competitivo, offre la flessibilità necessaria per seguire le lezioni secondo i propri ritmi, rendendolo ideale anche per chi ha altri impegni di lavoro o studio.

Con un programma di 45 ore, test intermedi e una certificazione finale, il corso garantisce la preparazione necessaria per entrare nel mondo del social media management. Inoltre, i partecipanti entreranno in una rete di oltre 12.000 professionisti del settore, con cui potranno fare networking e crescere professionalmente.

Un altro punto di forza è la partecipazione di Paolo Camilli, noto creator e attore, che terrà una lezione speciale su come creare contenuti virali efficaci e campagne di sponsorizzazione innovative.

Kiracademy è ormai riconosciuta come un punto di riferimento per la formazione dei Social Media Manager, con una valutazione di 5 stelle su Google, apprezzata per la chiarezza e l’applicabilità pratica delle sue lezioni. Grazie a un approccio concreto e orientato ai risultati, rappresenta una scelta ideale per chiunque desideri fare carriera in questo settore in continua evoluzione.