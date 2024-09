Rinnova la tua casa: guida alla scelta di colori e finiture per la facciata esterna

Scegliere i colori e le finiture per tinteggiare la facciata esterna è un’attività più importante di quanto si crede. Gli effetti non solo sull’estetica ma anche sulla vivibilità percepita dell’edificio sono infatti importanti. Allo stesso tempo, è un’attività complessa, che richiede un certo impegno nello studio degli abbinamenti, anche in relazione al contesto e allo stile dell’edificio.

Questa guida nasce per fornire strumenti strategici e operativi per la scelta dei colori e finiture per tinteggiare la facciata esterna. Dopo una rapida panoramica sull’importanza di questa scelta, parleremo dei fattori da considerare e proporremo qualche abbinamento interessante.

L’importanza della facciata esterna

Partiamo dunque dall’importanza che ricopre la facciata esterna. Tanto per cominciare, essa esercita un impatto determinante sull’estetica dell’edificio medesimo, influenzando il suo carattere e la sua identità. D’altronde, rappresenta il primo contatto visivo con l’edificio

Nondimeno,, contribuisce in modo significativo alla percezione di decoro e ordine. Una facciata ben curata, con materiali di qualità, design equilibrato e attenzione ai dettagli, comunica eleganza e raffinatezza.

Ma la qualità della facciata esterna incide anche sull’esperienza abitativa, poiché trasmette un senso di comfort e benessere. Essa può influenzare la percezione del quartiere da parte degli abitanti, contribuendo a creare un senso di appartenenza e soddisfazione. Può sembrare un’esagerazione, ma la facciata esteticamente piacevole e funzionale genera una connessione emotiva positiva tra i residenti e l’edificio.

Ma le conseguenze non si fanno attendere nemmeno sul fronte economico. Una facciata ben progettata e manutenuta aumenta il prestigio dell’immobile. La scelta di materiali duraturi, un design moderno o classico che si integra armoniosamente nel contesto urbano e la cura dei dettagli possono elevare il valore di mercato dell’edificio, rendendolo più appetibile per potenziali acquirenti o investitori, migliorando la percezione complessiva della proprietà.

Quando si parla di facciata esterna, e a prescindere dai colori che si sceglieranno, le soluzioni sono due: tinteggiatura e rivestimento.

La tinteggiatura, come noto, consiste nell’applicazione di vernici o pitture sulla superficie esterna di un edificio. Fornisce una minima protezione dagli agenti atmosferici e migliora l’aspetto estetico. Si tratta di un intervento relativamente economico e di facile esecuzione, con durata limitata nel tempo e necessità di manutenzione periodica.

Il rivestimento, invece, implica l’uso di materiali più resistenti come pietra, legno, ceramica o pannelli compositi per coprire la facciata. Oltre a migliorare l’estetica, offre maggiore protezione contro l’usura e l’isolamento termico e acustico. In ragione di ciò, si caratterizza per costi e complessità di installazione generalmente superiori rispetto alla tinteggiatura.

Cosa scegliere dunque tra tinteggiatura e rivestimento? Dipende dalle esigenze personali. Se lo scopo è imprimere solo un effetto estetico, va bene la tinteggiatura. Se il rinnovo della facciata esterna viene inteso come un’occasione per migliorare la funzionalità dell’edificio, magari a costo di spendere qualcosa in più, è bene optare per i rivestimenti.

Fattori da considerare nella scelta dei colori

Proseguiamo con la presentazione degli elementi da considerare nella scelta dei colori e delle finiture.

Stile architettonico. Rispettare lo stile architettonico dell’edificio è fondamentale per mantenere coerenza e valorizzarne le caratteristiche. Ogni stile ha un proprio linguaggio visivo, e la scelta dei colori deve integrarsi con le forme e i principi dello stile, evitando dissonanze che potrebbero comprometterne l’armonia.

Contesto esterno. Il colore della facciata deve dialogare con l’ambiente circostante, sia urbano che naturale. Un edificio che si inserisce in un contesto esistente può contribuire all’equilibrio visivo dell’area. A tal proposito, dovrebbe evitare contrasti troppo forti che rischiano di creare una cesura estetica con gli edifici vicini o il paesaggio.

Normative locali. Alcune zone sono sottoposte a vincoli di natura non già architettonica (come accade ovunque) ma puramente estetica. Il riferimento è soprattutto ai centri storici. Buona parte di questi vincoli riguardano il colore.

Gusti personali. La scelta dei colori della facciata può essere intesa come l’espressione della personalità dei proprietari. Tuttavia, è necessario trovare un equilibrio tra il desiderio di far emergere la propria individualità e il rispetto dei più banali principi estetici.

Fornitore. Non tutti i colori sono uguali, anche quando nominalmente sembrano esserlo. Ciò dipende dalla qualità del prodotto. Il consiglio, manco a dirlo, è optare per prodotti di qualità. Per farlo, è necessario scegliere in via preliminare un buon fornitore. A tal proposito, consigliamo Settef, leader nella produzione di vernici e prodotti coloranti per elementi edili, punto di riferimento per le imprese che vogliono offrire solo il meglio ai propri clienti.

I migliori abbinamenti in base agli stili architettonici

Procediamo ora con qualche suggerimento. Come criterio di base, utilizzeremo lo stile architettonico: moderno, rustico, classico, mediterraneo.

Per lo stile moderno, l’abbinamento di colori neutri e minimalisti, come grigio e bianco, funziona molto bene. Si può aggiungere un contrasto con tonalità scure come il nero o il grigio antracite per elementi specifici, come infissi o dettagli architettonici, creando un effetto pulito e contemporaneo.

Lo stile rustico richiede tonalità calde e naturali, che richiamino i materiali tradizionali come il legno e la pietra. Abbinamenti di marrone, beige e terracotta sono perfetti poiché creano un’atmosfera accogliente e genuina. Piccoli dettagli di verde o ocra possono accentuare la connessione con l’ambiente naturale circostante, conferendo calore e autenticità.

Per lo stile classico, è preferibile puntare su colori eleganti e raffinati come l’avorio, il crema o il beige, in combinazione con richiami all’oro, il blu notte o il bordeaux. Questi abbinamenti conferiscono un senso di maestosità e raffinatezza, esaltando la simmetria e i dettagli decorativi dell’architettura classica.

Lo stile mediterraneo predilige colori vivaci e freschi. Abbinamenti tra bianco e azzurro o bianco e ocra sono ottimi in quanto richiamano il mare e il sole, creando allo stesso tempo un contesto rilassante e sereno. Tocchi di verde oliva o terracotta possono essere integrati per aumentare il legame con la natura e la tradizione locale.

Ovviamente, nessuno vi vieta di optare per abbinamenti inediti, perché no audaci, tali da posizionarsi fuori dagli schemi. Il rischio dell’effetto pugno in un occhio però è sempre presente. Ragione per cui, il consiglio, se si esce dal seminato, è di rivolgersi a esperti del design architettonico.