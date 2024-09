Le Nuove Frontiere dell’erotismo al telefono: L’Impatto dei servizi Svizzeri sull’Intrattenimento

Sfatiamo il mito che la Svizzera sia sinonimo di freddezza. Forse non tutti sanno che l’appagamento sessuale è così importante per gli svizzeri che la prostituzione è una professione legale, come tante altre, e che fino al 2014 era legale anche la prostituzione minorile. Del resto, la maggiore età sessuale è 16 anni, anche se quella civile è 18.

Ma se in fatto di orgasmi i conti tornano, manca invece a livello nazionale, secondo uno studio portato avanti dal colosso svizzero “Migros”, il sesso appassionato e la tenerezza mista a sensualità, soprattutto tra coniugi e compagni di lunga data.

Soluzioni come le chat erotiche e i telefoni hot offrono una valida alternativa al sesso in presenza, non facendo mancare, oltre allo stimolo carnale, il contatto umano. Questo ha fatto intuire ad aziende del settore che era possibile aprirsi verso nuovi orizzonti proprio in Svizzera.

Eros e passione italiani tra le Alpi

Lo stato federale svizzero racchiude differenti identità culturali e linguistiche, ed esistono molti svizzeri con un carattere passionale soprattutto nella Svizzera italiana. Chi vive nel Ticino ha in effetti molte affinità con l’Italia oltre alla cucina e alla lingua, inclusa la passione per l’erotismo in generale, e in particolare per le chiacchierate piccanti al telefono.

È normale quindi che ormai in Svizzera siano presenti linee erotiche con numerazioni dedicate ai cittadini di lingua italiana.

Di fatto, gli abitanti del Ticino sono poco più di 300 mila, in totale i parlanti l’italiano sul territorio svizzero solo il 10% della popolazione totale, ma di ragazze e donne sensuali e disponibili ce ne sono, in proporzione, tantissime. Questo perché in Svizzera, tra le professioni, quella dell’operatore di sesso telefonico è un’attività in ascesa, inoltre, anche se il servizio di intrattenimento è svizzero, vengono ingaggiate donne residenti in Italia particolarmente dotate e coinvolgenti, in grado di condividere con l’interlocutore innumerevoli fantasie sessuali e offrire un servizio coinvolgente e di alta qualità.

Per questo motivo la maggior parte degli organizzatori delle piattaforme di intrattenimento erotico svizzere hanno scelto di selezionare un maggior numero di ragazze che parlano italiano, ed estendere poi la fruibilità del servizio di telefonia erotica anche agli utenti residenti in Italia.

Ormai molte delle ragazze che rispondono dal servizio di intrattenimento erotico svizzero sono disponibili anche per le telefonate dall’Italia, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre per conversazioni dal vivo.

Questo è reso possibile da particolari sistemi di telefonia, che consentono di raccogliere più numeri, di operatrici che lavorano per il telefono erotico svizzero anche se dislocate in diverse zone, in un unico nodo di smistamento delle chiamate.

Come raggiungere le ragazze delle linee erotiche

Per i servizi di intrattenimento erotico svizzeri estesi a tutti i residenti in Italia potrebbero essere disponibili varie tipologie di numeri.

Abbiamo tra le possibilità i classici numeri svizzeri cosiddetti “a valore aggiunto”, che iniziano con 0906.

Le Numerazioni a Tariffazione Speciale Svizzere funzionano in modo simile agli analoghi servizi italiani e sono disponibili, a seconda della tipologia di servizio erogato, con dei differenti prefissi.

0900: servizi di business e marketing (help desk, servizio informazioni, vendita di servizi o prodotti, ecc.).

0901: servizi di svago e divertimento (oroscopi, giochi e concorsi, anche a premi, inchieste, ecc.).

0906: servizi di intrattenimento per adulti, quindi anche le linee erotiche.

Come funziona lo 0906 per l’intrattenimento e l’erotismo al telefono

Il chiamante compone il numero della rete svizzera dal proprio apparecchio telefonico (sia fisso che mobile), la chiamata arriva al nodo di rete.

Un messaggio gratuito provvede a informare il cliente sulla tipologia e il costo del servizio.

Eventuali servizi di risposta vocale registrati e interattivi indirizzano il chiamante verso l’operatrice che fornisce il tipo di prestazione più adatto alle sue esigenze.

Infine, la chiamata viene diretta sul numero personale della ragazza o donna prescelta.

La chiamata si interrompe automaticamente al raggiungimento del tempo massimo di connessione previsto dalla normativa Svizzera. Per evitare questo inconveniente e magari essere interrotti sul più bello, quando si è instaurata con l’operatrice la giusta connessione emotiva ed erotica o addirittura in prossimità dell’orgasmo, si può effettuare il pagamento preventivamente con carta di credito.

Per ricaricare il credito si devono chiamare le numerazioni che iniziano con 003906, indicate sugli stessi siti che pubblicizzano i servizi. Basta seguire le indicazioni registrate per acquistare minuti: l’acquisto avviene con carta, anche prepagata, o altri metodi se indicato (PayPal, Google Pay, Apple Pay, ecc.), il credito acquistato può essere consumato in diverse telefonate e di solito non ha una scadenza

l’attribuzione di un numero 0906, destinato a servizi di intrattenimento per adulti, è sempre coordinata dall’Ufficio federale delle comunicazioni. È permessa la gestione dei numeri a società o persone fisiche che offrono i loro servizi da una sede situata in Svizzera, negli Stati membri dell’Unione Europea, come l’Italia, oppure in Danimarca, Islanda o Norvegia.

Il più conosciuto 899

Una soluzione alternativa al pagamento con carta di credito, offerta spesso anche dai servizi svizzeri di intrattenimento, sono i numeri che iniziano con 899.

Le chiamate hot, in questo caso, possono essere addebitate dal gestore telefonico direttamente sulla bolletta del telefono fisso o sul piano tariffario del cellulare. Nulla vieta comunque di assicurarsi prezzi migliori, sconti e offerte vantaggiose, effettuando il pagamento con carta di credito, prepagata, o gli altri metodi messi a disposizione.

Cosa offre un servizio svizzero di intrattenimento erotico

Le operatrici delle linee erotiche, protette dall’anonimato come il loro interlocutore, si sentono libere di esprimere le fantasie più audaci con il linguaggio più spinto. Mentre fanno sesso al telefono esprimono la propria sessualità. Non sono semplici amanti del sesso, sono creative che fantasticano e si scatenano sul sesso. Hanno la capacità di proiettare sul chiamante la loro eccitazione e far propri i desideri dell’uomo con cui stanno parlando. Sentono la libertà di esprimere verbalmente i propri desideri sessuali e aiutano l’interlocutore a far emergere le proprie emozioni nascoste, senza giudicare e senza timore di essere giudicate.

Un orgasmo al telefono non è solo il risultato della masturbazione, è un vero e proprio rapporto sessuale, con una donna vera. Una donna che stimola con una voce sexy, che fa crescere l’eccitazione mentre cresce la sua, che spesso arriva al top del piacere insieme al suo partner telefonico.

Tra le operatrici del sesso si possono trovare le dolci e le sadiche, le milf, le cougar e le giovanissime, le mistress e le sottomesse, trans femminilissime o donne comprensive e materne. I servizi di intrattenimento sono erotici, ma a seconda delle esigenze del chiamante tra le operatrici se ne possono trovare di disposte all’ascolto, di esperte in grado di dare spiegazioni e consigli, di confidenti e amiche. Se ne può provare più di una e scegliere quella che si addice di più ai propri gusti e necessità.

Non resta che provare: 0906 e 899, sui migliori siti svizzeri di intrattenimento.