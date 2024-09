80’s Dark Rome: le foto di Dino Ignani al Museo di Roma in Trastevere

Fino al 10 novembre, il Museo di Roma in Trastevere ospita la mostra “Dino Ignani 80’s Dark Rome”. In esposizione circa duecento fotografie con cui Dino Ignani racconta la Roma degli anni Ottanta del secolo scorso, la moda e il look dell’epoca. Pochi anni dopo l’esplosione del punk, in Italia viene chiamata dark una cultura di strada non riconducibile a un’unica tendenza musicale ma identificata soprattutto dal proprio look, in cui il colore nero assume un’inedita valenza simbolica. Il termine look entra nel nostro linguaggio per indicare qualcosa che va ben al di là del modo di vestire: l’attitudine a vivere l’aspetto esteriore come un progetto vero e proprio, in cui, oltre all’abbigliamento, entrano in gioco gli accessori, l’acconciatura (taglio e colore), il make-up. Ignani segue e documenta questo fenomeno.

Il nucleo centrale dell’esposizione è costituito dal ciclo di ritratti, Dark Portaits, che Ignani realizza nelle discoteche della capitale e in particolare nei club legati alla scena dark: la cultura di strada che diede una rilevanza inedita al colore nero. Tra i vincitori del bando PAC 2022-2023 – Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, il progetto Dark Portaits è entrato nelle collezioni dei musei civici di Roma Capitale.

Ai Dark Portraits la mostra abbina i ritratti di altre figure rappresentative dello spirito della città di quegli anni, come le poete e i poeti Dario Bellezza, Patrizia Cavalli, Amelia Rosselli, Valentino Zeichen. La mostra, a cura di Matteo Di Castro, è promossa da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura.

Museo di Roma in Trastevere

Piazza Sant’Egidio, 1/b

Info: www.museodiromaintrastevere.it