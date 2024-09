Design e arredamento: i fattori che contribuiscono all’estetica di una casa

Design e arredamento sono due principi che non possono non essere contemplati quando si va a vivere in una nuova casa: in genere ogni nuovo proprietario, ognuno con la propria storia e le proprie preferenze, tende ad adattare i gusti dell’arredamento agli elementi decorativi per fare in modo che possa sentirsi sempre più a suo agio all’interno della sua dimora.

Ovviamente ci sono tantissimi fattori che concorrono alla gestione efficace dell’estetica di una casa: in realtà non esiste un solo elemento che non contribuisca a favorire una gradevolezza visiva dell’ambiente; in questo caso fare in modo che tutte le componenti possano essere perfettamente equilibrate tra loro nella scelta dei colori e dello stile, potrebbe essere un’ottima mossa per incrementare di molto la godibilità visiva della propria abitazione.

Dalla realizzazione della facciata esterna, tra cancelli e portoni, l’installazione di serramenti che rispondono a principi di apertura e di chiusura dinamici, fino alla scelta delle porte e dei divani: tutto concorre a migliorare la gradevolezza sia degli ambienti interni che esterni, permettendo ad ogni proprietario di allestire la propria casa realizzando aspettative da sogno.

Design e arredamento, però, non sono solo estro creativo, ma anche testa! Si rivela necessario, infatti, fare in modo che al lato estetico vengano integrate delle funzionalità che mirino a mantenere comfort e sicurezza, per questo per gestire al meglio l’estetica e l’efficienza di alcune realizzazioni, vengano chiamati dei fabbri competenti. A Pisa, ad esempio, la consulenza di un fabbro viene richiesta non solo per effettuare un lavoro, ma anche per ricevere informazioni utili circa le prestazioni di elementi e di materiali per l’installazione di porte e finestre -fortissimi elementi di design-; ancora, questi professionisti vengono chiamati per effettuare sostituzioni e riparazioni, tra le quali viene compresa anche l’ apertura delle porte bloccate a Pisa .

Ma vediamo insieme, adesso, quali sono i migliori fattori che contribuiscono alla gestione del design e dell’arredamento di una casa per renderla meravigliosa dal punto di vista estetico.

Gestire design e arredamento di casa: fattori da tenere in considerazione per non sbagliare

Per gestire sia il design che l’arredamento di una casa, non può essere dimenticata la necessità pratica e funzionale di ogni componente: per quanto ogni proprietario voglia una casa bella, l’importante è non perdere mai l’orientamento nella ricerca di fattori come comfort e comodità perché, innanzitutto, la casa dev’essere vissuta ogni giorno ed è bene che venga predisposta in base alle esigenze di tutta la famiglia.

Scegli uno stile che ti rappresenta

Scegliere uno stile che ti rappresenta -ovviamente, che rappresenti anche la tua famiglia- è il primo passo per fare in modo che la tua abitazione possa rispettare i tuoi gusti. Se vuoi un design moderno e delle linee non convenzionali, investi nell’acquisto di mobili dinamici come porte basculanti, con chiusure a libro o pannelli e divisori per separare gli ambienti; ancora potresti scegliere delle linee più essenziali e country, optando per un arredamento eco-sostenibile, minimalista e zero waste.

Sbizzarrisciti sui colori

Preferisci colori tenui o accattivanti? Sbizzarrisciti sui colori! Puoi scegliere le gradazioni del beige e del bianco, oppure optare per colori più strong come il nero e il grigio, ormai particolarmente utilizzati per arredare cucine e salotti o nella scelta di serramenti e porte. Scegli tu se privilegiare la presenza di colori basici o di colori più accesi: in ogni caso, scegli previamente un colore predominante e poi scegli le varie gradazioni e i vari accostamenti in base a quest’ultimo.

Parti dalle tue esigenze

Fatti delle domande sulla tua famiglia e su cosa vi fa stare bene partendo dalle vostre esigenze: questo potrebbe essere un ottimo punto da cui iniziare e per capire effettivamente dove sia il caso di investire nel design e nell’arredamento. Se vi piace cucinare potreste optare per una cucina grande ed elegante dotata di elettrodomestici funzionali e integrati; se invece avete la passione della lettura, montare una libreria che abbia uno stampo moderno o vintage, potrebbe dare un tocco in più alla vostra abitazione. Se invece ci tenete particolarmente all’ospitalità, investire nel design e nell’organizzazione di un salotto accogliente e caratteristico potrebbe fare davvero la differenza.

Design e arredo: casa tua è il tuo mondo inviolabile

Quando devi focalizzarti sulle scelte relative al design e all’arredo, cerca di non essere precipitoso: parti sempre dai grandi elementi per poi scegliere corredi, tovaglie e servizi che possano essere efficacemente abbinabili; qualunque cosa ti serva, dovrai sempre e comunque dare un occhio alla funzionalità e alla spazialità.

Un consiglio spassionato, è quello di non riempire casa con mobilio o con oggetti non necessari, eliminando così eventuali barriere architettoniche per trovare un equilibrio nello stile e, allo stesso modo, per garantirti la possibilità di pulire casa in maniera rapida e funzionale.

Se vuoi mantenere un estro elevato, e fare in modo che la tua casa conservi qualche chicca degna di nota, cerca di essere creativo nella scelta di complementi d’arredo, di accessori, di quadri e di tappeti: potresti volere una lampada particolare che aumenti la gradevolezza visiva, oppure appendere un quadro moderno che possa spezzare con colori alternativi; infine, non sottovalutare la bellezza delle piante le quali non solo rendono salubre l’aria ma fanno in modo che gli spazi casalinghi diano una sensazione di serenità e di relax.