Operatore CNC: cosa fa, dove lavora, competenze

Se state cercando lavoro a Lecce probabilmente vi sarete imbattuti in diverse sigle, una delle quali è quella di “operatore CNC”. Cos’è esattamente un operatore CNC? Questo termine è un acronimo che sta per Computer Numerical Control, e indica un ruolo a dir poco fondamentale nell’industria manifatturiera attuale.

Bisogna avere diverse qualità per lavorare come operatore CNC: servono specifiche competenze tecniche, unite alla precisione e alla conoscenza delle apparecchiature con cui si andrà a lavorare. Non ci si può di certo improvvisare.

Se volete saperne di più non dovete fare altro che continuare a leggere.

Cosa fa un operatore CNC?

Iniziamo dal chiarire cosa fa esattamente un operatore CNC. Ha diverse mansioni, che includono sia la programmazione che la manutenzione delle macchine a controllo numerico. In più è responsabile della loro gestione. Questi macchinari si usano nelle industrie che si occupano di produrre componenti meccanici di alta precisione.

Il lavoro più importante è quello relativo alla programmazione. L’operatore CNC usa specifici software per dare alle macchine tutte le informazioni necessarie sulle operazioni che devono svolgere. I movimenti devono essere incredibilmente precisi se si vogliono realizzare dei prodotti privi di qualsiasi difetto.

Un operatore CNC non si limita solamente a impostare tutto il lavoro dal suo computer, ma deve anche mettere a punto tutti i macchinari. La messa a punto non è semplice, visto che si potrebbe avere la necessità di modificare la sua configurazione, montando o smontando alcuni pezzi.

In più un operatore CNC ha anche la responsabilità di monitorare la produzione, affinché non ci sia niente che non vada, e di eseguire la manutenzione ordinaria. La manutenzione è fondamentale per far sì che i macchinari continuino a funzionare correttamente, senza presentare nessun tipo di problema.

Dove lavora un operatore CNC?

Gli operatori CNC sono molto richiesti in diversi settori industriali. Oggi le macchine a controllo numerico, di cui questi operatori sono dei veri esperti, sono molto diffuse.

Tra i settori in cui è facile trovare lavoro come operatore CNC c’è sicuramente l’industria automobilistica. I vari pezzi che compongono una vettura devono essere prodotti in serie con grande precisione. Lo stesso vale per l’industria aerospaziale, dove gli errori devono essere completamente annullati in favore di una scrupolosità unica nel suo genere.

Infine, segnaliamo anche l’industria energetica, che negli ultimi anni ha visto un grande sviluppo per merito della maggiore richiesta di soluzioni per l’utilizzo delle energie rinnovabili.

Competenze richieste per un operatore CNC

Per potersi proporre come operatore CNC servono specifiche competenze, a partire dalle conoscenze tecniche. Si ha a che fare con macchinari complessi dove nulla può essere lasciato al caso. Lo stesso vale per le abilità informatiche necessarie per programmare nei minimi dettagli il lavoro di tutto l’impianto. Sapere come funzionano i software è di grande importanza per mettersi subito al lavoro senza il bisogno di nessun supporto.

Oltre a essere precisi è anche utile sapere come risolvere eventuali problemi. La creatività può fare la differenza nell’aggirare anche i problemi più complicati.

Infine, bisogna cercare di restare aggiornati. Lo sviluppo di nuove tecnologie può cambiare in brevissimo tempo il modo di lavorare nel settore industriale.