Digital transformation: le sfide e le opportunità della trasformazione digitale

La digital transformation, o trasformazione digitale, rappresenta un processo per le aziende che possono integrare le tecnologie più moderne nella loro attività. Un concetto che modifica radicalmente il modo di operare per offrire un valore aggiunto ai propri clienti. Non si tratta solo di adottare delle innovazioni, ma di rivoluzionare il concetto culturale e operativo che richiede una riorganizzazione massiva dei processi aziendali. Se una volta poteva essere una opzione, oggi la digital transformation è una necessità per creare un’impresa competitiva sul mercato.

Come si fa oggi la trasformazione digitale in azienda?

Integrare una trasformazione digitale all’interno della propria impresa richiede una strategia graduale e intelligente. Prima di tutto è importante che la realtà svolga una valutazione approfondita di tutti i processi identificando le aree che necessitano di una innovazione tecnologica. L’approccio riguarda vari ambiti, dalla gestione delle risorse umane sino al servizio clienti passando per ogni reparto.

Il concetto, spiegato in maniera approfondita da il magazine UniverseIT, richiede una fusione tra digitalizzazioni e capitale umano. Il personale deve essere adeguatamente formato, creando una cultura aziendale che miri al futuro e all’innovazione. Questi sono elementi chiave per il successo dell’impresa.

Gli obiettivi della trasformazione digitale

Gli obiettivi della digital transformation sono moltissimi e variano a seconda delle attività. In linea generale si può evidenziare quanto segue:

Efficienza operativa cercando di ottimizzare i processi aziendali grazie alle tecnologie che riducono tempi e costi;

Miglioramento della customer experience offrendo ai clienti una esperienza personalizzata, rapida e intuitiva;

Innovazione dei prodotti e servizi sviluppando nuove soluzioni digitali e migliorando quelli già esistenti attraverso analisi dei dati;

Competitività adattandosi rapidamente ai vari cambiamenti e alle necessità degli utenti;

Sostenibilità integrandosi con le politiche aziendali sostenibili e attente all’ambiente.

I pilastri della digital transformation

La digital transformation si basa su sette pilastri indiscutibili. Questi sono i tasselli su cui le aziende devono puntare e concentrarsi:

Esperienza del cliente (Customer Experience). Quando si parla di trasformazione digitale si deve investire nell’interazione con il cliente. L’obiettivo è quello di fornire un’esperienza positiva, fluida, omini canale che dia all’utente quello che desidera facilmente; Strategia dei dati. I dati sono un combustibile per i business. Raccolta, analisi e interpretazione rappresentano una costante per prendere decisioni attraverso delle informazioni reali. Le tecnologie di analytics e big data sono importanti per avere degli insight preziosi; Agilità operativa. Corrisponde a come un’impresa si adatta al cambiamento del mercato. È fondamentale adottare processi dinamici e flessibili, così da ridurre la burocrazia interna dando spazio all’innovazione; Cultura e leadership digital. In ogni impresa che vuole investire sul futuro c’è una leadership forte e una cultura volta all’innovazione. È richiesta una formazione continua dei dipendenti con l’apertura di nuovi modelli di business; Tecnologia. Bisogna investire in nuove tecnologie senza alcun timore. Questo permette di migliorare l’efficienza per creare nuovi prodotti e servizi; Sicurezza. Quando si aumenta la digitalizzazione, la sicurezza dei dati deve diventare prioritaria. Le attività devono adottare soluzioni innovative per proteggere i sistemi e le informazioni sensibili in essi contenuti; Collaborazione. Tutto questo non riguarda solamente l’innovazione interna ma anche il lavoro congiunto con i partner esterni, fornitori e startup. Bisogna essere aperti per la creazione di ecosistemi ottimali per raggiungere il successo.

