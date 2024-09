“Entropy” è il nuovo album dei Moonshine Booze

Da venerdì 20 settembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “ENTROPY” (Overdub Recordings), il nuovo album dei MOONSHINE BOOZE.

“Entropy” è il cambiamento che definisce l’inarrestabile processo evolutivo dei Moonshine Booze, che quantifica l’elevato tasso di disordine in un ordine compositivo attraverso 12 tracce strumentali, totalmente esenti da vincoli e regole convenzionali. L’album si propone di riscattare il momento storico musicale, percepito come futile e vuoto, che stiamo subendo. In quest’ultimo lavoro, il power duo si lascia trascinare dalle emozioni e dalle ispirazioni, senza vincoli, dando così libero spazio alle loro suggestioni, senza mai preoccuparsi di soddisfare le aspettative del momento e dedicandosi alla pura creazione musicale. Il sound di “Entropy” evoca la colonna sonora di una vecchia pellicola e ad esperienze vissute senza tempo, nella sua natura più pura e schietta, rigorosamente guidata dalla curiosità. Anche la sequenza dei brani segue un filo attinente ai momenti vissuti.

Commenta la band così la nuova release: “Dicono che fare arte vera è forse l’unico mezzo che ha l’uomo per limitare l’inesorabile perdita di qualità delle cose e contrastare l’entropia, ma noi sosteniamo pienamente l’idea dello scrittore Rudolf Arnhem: il disordine non è l’assenza di qualsiasi ordine, ma lo scontrarsi di ordini privi di mutuo rapporto”.

“ENTROPY” TRACKLIST:

01 – Nemesis

02 – Drink Your Milk

03 – Dystopian

04 – Running Out

05 – The Shadow Of My Rose

06 – Pandora’s Playground

07 – The Death Rattle

08 – Funny Like A Mosquito

09 – Blind Side

10 – The Good Ol’ Days

11 – A Long Shortcut

12 – Los Linderos

Biografia

I Moonshine Booze nascono in Abruzzo nell’estate 2013, da un progetto di Emiliano D’Ignazio (chitarra) e Fabio Mancini (batteria). Dopo aver militato per più di trent’anni in varie bands in Italia e negli States raccogliendo e rielaborando esperienze diverse in svariati generi musicali.

Nel 2017 incidono il primo album di debutto (auto prodotto) “Desert Road” e nell’ estate del 2019, tornano in studio per registrare 15 tracce: “Pandemonio”, per l’etichetta “Overdub Recordings”.

All’inizio del 2024 entrano in studio con materiale inedito per un nuovo progetto strumentale, “Entropy”.

Dopo i singoli “Running Out” e “The shadow of my rose”, “Entropy” è il nuovo album dei Moonshine Booze, pubblicato da Overdub Recordings e distribuito via Ingrooves/Universal, disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico da venerdì 20 settembre 2024.