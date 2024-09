“Arancione EasyJet” è il nuovo singolo degli Alhena

Da venerdì 20 settembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “ARANCIONE EASYJET”, il nuovo singolo degli ALHENA.

“Arancione Easyjet” è un brano che racconta di un incontro del tutto casuale tra due persone che vivono la sensazione di una profonda connessione emotiva, pur non sapendo assolutamente nulla l’una dell’altra. È in una cornice di totale inconsapevolezza che si ritrae un’unica, grande certezza: due cuori che battono forte quando le mani di entrambi si stringono nella spontaneità di un istante. Ed in fondo, Arancione EasyJet ci insegna due cose: che i dettagli che osserviamo hanno, a volte, un colore ben preciso. E che alla fine, su quella storia del Sabato in cui è meglio uscire e della Domenica in cui ci pervade un senso di malinconia, aveva davvero ragione Leopardi.

Commenta la band a proposito del brano: “Quando abbiamo scritto Arancione Easyjet volevamo raccontare della bellezza che c’è nelle connessioni emotive che nascono in un momento e delle cose che possiamo capire su qualcuno semplicemente notando dei piccoli dettagli. A volte, però, riassumiamo il tutto dicendo che è soltanto una canzone che parla di una ragazza che indossava una maglietta arancione”.

Biografia

Alhena è una band formatasi a Roma nel 2022 ispirata dal sound delle più importanti formazioni pop e synth-pop italiane ed internazionali (Coldplay, Pinguini Tattici Nucleari, Thegiornalisti). La band nasce dall’incontro tra Andrea Tantimonaco, Nicolò Tammaro nel Centro di Formazione Artistica e Professionale “Armonie Musicali” di Roma, dove collaborano nei laboratori di musica d’insieme e suonano in alcuni locali della capitale, tra i quali Largo Venue.

Nel 2022 pubblicano il loro singolo di esordio autoprodotto “Come la Neve” e nell’estate del 2023 si classificano terzi all’Aprilia Original Music. Alla fine del 2023 ottengono il loro primo contratto di coproduzione con UpMusic Studio / Il Branco Publishing grazie al quale collaborano con Sabatino Salvati e Vittorio Valenti al brano “Arancione easyJet”.

La band è formata da: Andrea Tantimonaco (voce / chitarra / tastiere) nonché autore e produttore dei brani. Studia canto con il cantautore e vocal coach Andrea Di Giustino, e si approccia alla produzione musicale grazie anche alla didattica di Matteo Cantaluppi; Nicolò Tammaro (batteria / drumpad / percussioni). Studia batteria con Roberto Pirami (coach Tour Music Fest); Stefano Taborri (basso). Studia al Saint Louis College of Music ed è bassista, tra l’altro, nella band Hofmann Orchestra.

