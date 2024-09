Serie C NOW girone C quarta giornata sconfitto il Messina da un ottimo Crotone

Crotone 2

Messina 0

Marcatori: 18° Oviszach, 71° Silva

Crotone (4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Cargnelutti, Armini, Giron, Vitale (Rojas), Gallo (Schiro’), Silva, Spina (Stronati), Gomez (Chiarella), Ovszach (Kolaj), All. Longo

Messina (4-3-3): Curtosi, Lia, Manetta, Marino, Salvo (Ortisi), Pedicillo, Anzelmo (Petrucci), Garofalo (Mamona), Anatriello, Luciani (Re), Petrungaro (Cominetti). All. Modica

Arbitro: Niccolò Turrini di Firenze

Ass: Alessio Miccoli di Lanciano – Luca Capriuolo di Bari

Quarto giudice a bordo campo: Giuseppe Rispoli di Locri

Ammoniti: Lia, Guerini, Ortisi

Angoli: 6 a 3 per il Messina

Recupero: 1 e 5 minuti

Spettatori: 3.822 incasso euro 14.709,16

Bloccata dagli squali la striscia negativa delle ultime due sconfitte ed a pagare dazio è stato il Messina. Sul terreno amico dell’Ezio Scida un diverso Crotone con dentro alcuni giovani ha gestito bene ogni fase della partita nel corso dei novanta minuti più recupero. Formazione pitagorica con D’Alterio in porta al posto di Sala. Guerini difensore destro in sostituzione di Rispoli. Osviszch per Schiro’ centrocampista. Gomez punta e non Kostadinov. Conferma dei sette/undicesimi del precedente schieramento. Ospiti con due soli cambi rispetto alla precedente partita: Salvo e Petrungolo per Ortisi e Frisenna. Cambi azzeccati dal Crotone in considerazione del risultato finale e degli sviluppi della sfida. D’Alterio, Spina, Guerini, Gomez migliori del Crotone.

Pitagorici subito in progressione fin dalle prime battute. Settimo minuto negato il rigore agli squali per evidente fallo su Gomez.

Il gol del vantaggio al minuto diciotto ad opera di Osviszch dopo l’assist di Spina e la finta di Gomez per fare giungere il pallone al marcatore. Raddoppio del Crotone al minuto settantuno con Silva che insaccava il pallone all’incrocio dei pali. Ottima prestazione di tutta la squadra e moderato ottimismo in sala stampa da parte del tecnico Longo.