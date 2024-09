Empoli-Juve finisce 0-0. Per Madama è il secondo pareggio senza gol consecutivo. I bianconeri di Thiago Motta “sbattono” contro il portiere toscano Vasquez, autore di tre grandi parate su Gatti, Vlahovic e Koopmeiners. L’olandese – così come gli altri nuovi acquisti Douglas Luiz e Nico Gonzalez – non incide. Nel finale, miracolo di Gatti, che salva su Gyasi.