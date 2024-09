Più forte della malattia. Il sindaco di Genova Marco Bucci sarà il candidato per il centrodestra alle regionali in Liguria nonostante la diagnosi di cancro. La diagnosi è arrivata lo scorso maggio. “Diventa ogni giorno più evidente che qui in Liguria c’è un problema grosso. Non voglio lasciare la mia regione ai signori del No. Magari sanno finanziare le opere con un decreto, ma poi le rallentano con le loro contraddizioni interne”, spiega in un’intervista al Corriere della sera in cui parla della scelta di candidarsi nonostante la malattia.

“Devi capire che la tua vita è cambiata ma non è ancora finita. Se mi restano cinque anni riesco a finire il mandato” afferma Bucci in riferimento al cancro metastatico alle ghiandole linfatiche nel collo contro cui sta lottando da mesi. La diagnosi è arrivata il 30 maggio, l’operazione è stata effettuata il 3 giugno. Per iniziare sono stati levati circa 30 linfonodi; ora le cure continuano. Ma questo non ha impedito al sindaco di Genova di accettare la proposta arrivata dai leader del centrodestra.

La campagna elettorale per Bucci sarà una buona terapia. “Quando uno è malato, essere impegnato tutti i giorni aumenta l’adrenalina, che poi aiuta il sistema immunitario. Se invece ci si abbatte e ci si lascia andare, va ancora peggio”. Bucci si è mostrato consapevole delle perplessità relative alle sue condizioni di salute. Dubbi “legittimi” da parte di chi teme che, in caso di sua vittoria, si debba tornare di nuovo alle urne a stretto giro. Ma il sindaco ha garantito di sentirsela. Bucci racconta la sua esperienza. “È uno status mentale, devi capire che la tua vita è cambiata ma non è ancora finita”.