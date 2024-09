Furgoni e veicoli commerciali: cosa c’è da sapere

Se scegliere quale auto acquistare può sembrare difficile, sappiate che è ancora più complesso prendere una decisione quando si volge lo sguardo verso il mondo dei veicoli commerciali. Un furgone non è solamente un mezzo che si deve usare per andare da un punto all’altro, ma è molto di più: si tratta di un veicolo che deve rispondere a specifiche esigenze e necessità per essere davvero utile durante la propria attività lavorativa.

Il mezzo sbagliato può risultare scomodo e poco efficiente nel proprio lavoro. Per questo abbiamo raccolto in questo articolo tutte le principali caratteristiche che dovreste valutare prima di decidere quale modello comprare.

Attenzione al business

Il nostro primo suggerimento è quello di riflettere con attenzione sul proprio business. Sia che siate un libero professionista, sia che stiate decidendo quali furgoni acquistare per la vostra azienda, il vostro primo pensiero dovrebbe essere “per che tipo di lavoro mi serve questo veicolo?”.

Ad esempio, chi usa un furgone per trasportare merci di vario genere potrebbe aver bisogno di molto spazio a disposizione. In tal caso il volume del vano di carico e il peso massimo diventano parametri centrali durante la propria valutazione.

L’efficienza energetica dei nuovi modelli

Se avete un veicolo commerciale che è in strada da qualche anno potrebbe essere arrivato il momento di cambiarlo. I modelli che sono arrivati ultimamente sul mercato sono caratterizzati da una maggiore efficienza energetica, che ha un duplice effetto: da un lato porta a una riduzione dei consumi, e quindi anche delle spese, mentre dall’altro aiuta a ridurre l’impatto dei propri spostamenti sull’ambiente circostante.

Per coloro che vogliono abbracciare le nuove tecnologie sono disponibili anche dei furgoni completamente elettrici, che non hanno bisogno di combustibile e che non emettono gas di scarico nell’atmosfera. I nuovi veicoli commerciali elettrici hanno un’elevata autonomia, e sono una valida alternativa per chi vuole risparmiare, rispettando al tempo stesso il nostro pianeta.

Analizzare la scheda tecnica

Nei paragrafi precedenti abbiamo avuto modo di presentare due dei principali aspetti da considerare prima dell’acquisto di un furgone: il tipo di business per cui verrà usato e la tipologia di motore montato a bordo. Sono elementi importanti, ma che non bastano a definire un veicolo commerciale. Per questo motivo è essenziale saper riconoscere sulla scheda tecnica quali sono gli altri parametri da valutare.

Un valido esempio è la cosiddetta coppia motrice, che aiuta a capire quanto il furgone possa risultare agile e scattante anche con il vano di carico pieno.

La manutenzione ordinaria

Una volta deciso quale veicolo commerciale acquistare non si può di certo dimenticare di eseguire con regolarità la manutenzione. Effettuare con precisione i tagliandi permette di ridurre il rischio di guasti improvvisi mentre si è alla guida, e in più aiuta il mezzo a durare più a lungo nel corso del tempo.

Sul manuale di istruzioni sono indicati sia l’intervallo da rispettare prima di effettuare di nuovo la manutenzione, sia tutti gli interventi da eseguire. Suggeriamo di lasciare che se ne occupino dei meccanici esperti, pronti a riconoscere anche i guasti e i difetti più piccoli.