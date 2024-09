Bucci accetta la proposta della Meloni: sarà candidato alla Presidenza della Liguria

Giorgia Meloni è riuscita a convincere il sindaco di Genova. Marco Bucci sarà il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Liguria. Ad annunciarlo è una nota congiunta dei leader del centrodestra Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. Marco Bucci – sottolinea Salvini – è “una persona competente e un grande sindaco che, grazie al modello Genova, ha saputo far rinascere la sua città dopo il crollo del Ponte Morandi”.

“Marco Bucci è la persona giusta per dare continuità alla crescita della Liguria portata avanti in questi anni grazie all’ottimo lavoro del centrodestra. Bucci ha dimostrato, sul campo, di essere un ottimo amministratore”, si legge nella nota diffusa da Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi.

Marco Bucci, aggiungono, “è stato uno dei protagonisti di quel ‘modello Genova’ che ha consentito in tempi record di ricucire la ferita del ponte Morandi e costruire il nuovo Ponte San Giorgio, ha realizzato grandi opere infrastrutturali, ha investito sulle specificità del territorio e si è occupato di riqualificare le periferie genovesi. Siamo convinti – proseguono i leader della coalizione – che i cittadini liguri sapranno apprezzare le sue capacità amministrative e politiche e sostenere il percorso di cambiamento avviato dal centrodestra. Ringraziamo il sindaco Bucci per aver accettato questa nuova, straordinaria, sfida. Scelta che dimostra ancora una volta il suo amore per la sua terra”.