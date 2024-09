Perugia. Tre cadaveri scoperti in un casolare a Fratticiola Selvatica

Perugia è sotto choc. Tre cadaveri, una strage in famiglia, sono stati scoperti in un casolare a Fratticiola Selvatica. I corpi sono di un uomo, la moglie e la figlia. L’ipotesi più accreditata dagli inquirenti è quella di una strage familiare, con un duplice omicidio e il conseguente suicidio dell’autore. L’uomo aveva 69 anni, mentre la moglie aveva quattro anni in meno e la figlia era una donna di 39 anni.

Si sa solo che le vittime sono state uccise a colpi di fucile, ritrovato vicino all’uomo. Tutti e tre i corpi si trovavano nel giardino della casa. Non è chiara al momento la dinamica. Sul posto, una zona di campagna piuttosto isolata e raggiungibile da una stretta strada bianca, c’è il reparto Scientifica e la Squadra mobile per effettuare i rilievi che daranno il via alle indagini degli investigatori coordinati dalla procura perugina.

La polizia ha reso noto che a dare l’allarme è stato il fidanzato della donna che, non riuscendo a mettersi in contatto con lei, è andato nell’abitazione della famiglia dove ha trovato i cadaveri. Una donna che abita non lontano dal casolare ha detto di avere sentito alcuni spari nella serata di sabato. Sempre in base a dettagli raccolti sul posto, sembra che la figlia della coppia non vivesse con i genitori. Ancora nessuna ipotesi da parte degli inquirenti sui motivi di quello che in base agli accertamenti compiuti finora è un omicidio-suicidio.