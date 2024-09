“Le monde ne sait pas” è il nuovo singolo di Magaia

Da venerdì 13 settembre 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “LE MONDE NE SAIT PAS”, il nuovo singolo di MAGAIA.

“Le monde ne sait pas” è un brano rivolto a tutte le persone che, almeno una volta nella vita, si sono sentite a disagio nel socializzare nonostante avessero un forte carisma e molto da dire. Queste persone si sono forse trovate in un luogo dove non si sentivano a proprio agio, sopraffatte da intense emozioni e incapaci di esprimerle. Il messaggio della canzone è un invito a prestare ascolto a quelle pulsazioni interne e a lasciarsi andare, sottolineando quanto sia liberatorio essere se stessi senza provare imbarazzo o vergogna davanti agli altri, perché nessuno è perfetto. Tutti abbiamo un passato contrassegnato da momenti sia belli che brutti, da traumi e ricordi che ci hanno inevitabilmente segnato.

Commenta l’artista: “Siamo il frutto della nostra esperienza e nessuno merita di essere giudicato. Vivo la mia vita nella maniera più spensierata possibile, senza se e senza ma cercando di essere ogni giorno una persona migliore ma non perfetta”.

Biografia

Martina Sivilli, classe 1999, nata a Bari, oltre ad avere una sorella che ama più della sua vita ha da sempre un sogno nel cassetto: diventare una cantante di successo, quasi al pari di Beyoncé anche se sa che le possibilità sono poche. A quattro anni è già una piccola ballerina affascinata dal ritmo, dalla musica e dal palcoscenico. A nove anni, grazie al nonno che lei definisce suo “mentore”, scopre la passione per il canto e inizia il cammino verso il suo sogno. Così a 18 anni si trasferisce a Milano lasciando il suo paese di origine, la meravigliosa Puglia. Frequenta il MAS Academy dove si diploma come performer professionista. La passione per la musica diventa sempre più forte e inizia a scrivere dei suoi brani inediti dove vien fuori tutto il suo essere. Martina che fin da piccola ha amato il palcoscenico ha dichiarato: “solo quando metto piede su quelle tavole e ho di fronte a me il pubblico mi sento a mio agio e, principalmente, a casa”.

