Le città migliori in cui vivere in Italia e all’estero

Ti sei mai chiesto quali siano le città migliori in cui vivere? Le recenti statistiche hanno determinato, in base ad alcuni parametri specifici, le migliori città in cui insediarsi sia in Italia che all’estero.

Secondo il sistema di valutazione adottato, le città sono state classificate secondo indici di salubrità e di possibilità di lavoro: oggi il nostro mondo è inquinato, industrializzato e la salute stessa dell’essere umano viene compromessa dalle attività umane di produzione; proprio per questo delle città che siano valide devono avere degli standard molto alti che garantiscano benessere e praticità ai loro cittadini, nonché condizioni economiche ottimali per vivere.

Oggi, quando si intende cambiare città, non a caso, ci si informa previamente sull’efficienza dei mezzi, sulla purezza dell’aria, sulla possibilità di usufruire di spazi verdi e sui livelli di felicità dei cittadini: è molto importante infatti che la città che accolga un nuovo cittadino sia particolarmente curata, ben connessa con mezzi pubblici che permettano di non prendere necessariamente la macchina e che abbia livelli di inquinamento decisamente ridotti.

Viste queste nuove priorità nelle modalità d’acquisto, tra le città in cui vivere, almeno in Italia, si riconferma indiscussa Roma, capitale connessa e multiculturale, ricca di spazi urbani ma anche immersi nel verde. Sebbene Roma sia comunque una città inquinata, è possibile evitare di prendere la macchina grazie al suo sistema efficiente dei trasporti e scegliendo, allo stesso tempo, un’abitazione in zone più pulite e in quartieri più tranquilli che permettano di usufruire anche di aree verdi, come Parioli.

Non a caso, oggi, il mercato immobiliare di Roma è particolarmente produttivo e sono molte le richieste di vendita di immobili a Roma alle agenzie immobiliari più importanti disseminate sul territorio della Capitale.

Le città estere in cui si vive meglio nell’ultimo periodo

Le città all’estero in cui si vive meglio, secondo ultime ricerche, rispondono a caratteristiche di felicità garantite anche dai servizi e dalle opportunità di lavoro.

Sidney (Australia)

Sidney si differenzia da tutte le altre città per la sua modernità e per la vivibilità, soprattutto dal punto di vista economico. Lì il costo della vita non è esoso e permette a tutti i cittadini nativi e non di trovare il proprio posto e il proprio ruolo all’interno della società.

Stoccolma (Svezia)

Con costruzioni ridenti e vista sull’acqua, Stoccolma colpisce gli abitanti di tutto il mondo con la sua salubrità dell’aria e con le aspettative di vita sorprendenti che assicura ai suoi cittadini. Trovare lavoro a Stoccolma non è difficile e gli stipendi sono adeguati al costo della vita; inoltre i suoi paesaggi urbani non troppo caotici contribuiscono al benessere mentale ed emotivo dei suoi cittadini.

Helsinki (Finlandia)

Helsinki è una città fredda, ma allo stesso tempo presenta scorci di città meravigliosi e godibili esteticamente durante tutte le stagioni dell’anno. Gli stipendi sono molto alti, l’aria è pulita e gli abitanti sono generalmente cordiali: è possibile fare amicizia e integrarsi perfettamente all’interno della comunità. Tra spazi verdi, una fervida cultura e un’attenzione particolarmente volta anche al progresso, è un’ottima meta anche per giovani adulti in cerca di fortuna.

Berlino (Germania)

Città serena e ricca di turismo, Berlino è perfetta per gli studenti che intendono insediarsi lì per imparare il tedesco e per giovani lavoratori alla ricerca di una vita tranquilla ed estremamente organizzata. A parte le vie del centro, Berlino offre ottime possibilità di divertimento e la salubrità dell’aria è assicurata dall’efficienza dei mezzi -sempre e perfettamente in orario- e dal fatto che gli abitanti siano ormai abituati ad utilizzare mezzi sostenibili come la bicicletta o i monopattini per spostarsi.

Milano (Italia)

Oltre a Roma, Milano è una delle mete più ambite. Anche qui vale lo stesso discorso della capitale: sebbene la salubrità dell’aria non sia il massimo, l’efficienza dei mezzi pubblici permette comunque di fare scelte quotidiane sostenibili negli spostamenti. Per chi riesce ad avere successo, Milano è la meta migliore. Nonostante gli stipendi, spesso, non siano proporzionati al costo della vita e degli affitti, sono in molti a decidere di spostarsi in questa città per iniziare una carriera e per essere più vicini al centro nevralgico della moda, dell’imprenditoria e del dinamismo multi-culturale.

Alla ricerca di una vita migliore: scegliere secondo le proprie aspettative

Quando si è alla ricerca di una vita migliore, scegliere secondo le proprie aspettative è determinante per vivere davvero bene: per quanto le statistiche e gli studi possano fornire dati esaurienti circa le aspettative di vita nelle altre città, vivere secondo i propri sogni e le proprie aspirazioni può essere una gioia impagabile.

Se una città ti sta a cuore, se hai fatto un viaggio e una località ti ha colpito particolarmente, tenersi aggiornati sulle informazioni che la riguardano può essere determinante per avvalorare le tue idee o per farti cambiare rotta: informati anche su altri dati come l’indice di criminalità e la sicurezza stradale; inoltre, prima di trasferirti, mettiti in contatto con le migliori agenzie immobiliari del luogo che possano consigliarti le zone migliori in cui vivere e i prezzi più adatti alle tue possibilità.