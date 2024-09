EgoValeo: innovazione e trasparenza nella selezione del personale tecnico

Il mondo del lavoro sempre è più digitalizzato e complesso e, di conseguenza, le aziende si trovano a dover fronteggiare una sfida cruciale: la mancanza di talenti tecnici qualificati. EgoValeo, azienda leader nella selezione di personale IT ed Engineering, sta rispondendo a questa sfida con un approccio unico, combinando l’efficienza dell’head hunting con tecnologie proprietarie basate sull’intelligenza artificiale. La CEO di EgoValeo, Fabiana Malatesta, ci racconta il loro successo e la visione dietro questa azienda iperspecializzata.

EgoValeo: l’evoluzione della selezione del personale

EgoValeo nasce con un obiettivo ben preciso: colmare il divario tra domanda e offerta nel settore tecnico. “C’è una fortissima richiesta di profili IT ed Engineering, ma c’è un evidente talent shortage,” spiega Malatesta. Secondo una recente stima, il 77% dei datori di lavoro a livello globale segnala difficoltà nel trovare personale qualificato, con un picco nei settori tecnologici e ingegneristici. EgoValeo affronta questa sfida grazie a un mix di competenza umana, conoscenza del settore e soluzioni tecnologiche avanzate.

EgoValeo si distingue non solo per la sua capacità di individuare i migliori talenti attraverso l’head hunting, ma anche per l’adozione di strumenti proprietari di intelligenza artificiale, progettati per ottimizzare e automatizzare i processi di selezione. “Le nostre tecnologie ci permettono di migliorare l’efficacia delle ricerche e accelerare il processo di selezione, mantenendo però sempre un elevato livello di supervisione umana,” sottolinea la CEO.

L’approccio trasparente e tecnologico di EgoValeo

Uno degli aspetti distintivi di EgoValeo è la trasparenza verso i clienti.

“Crediamo fermamente che i nostri clienti debbano avere visibilità completa su tutte le azioni compiute durante la selezione,” afferma Malatesta. A questo scopo, EgoValeo ha sviluppato una dashboard che consente alle aziende di monitorare in tempo reale l’avanzamento della ricerca, garantendo così un processo trasparente e tracciabile.

“Utilizziamo tecnologie proprietarie che ci permettono di essere molto bravi nella gestione dei profili tecnici,” spiega la CEO. “La nostra ampia conoscenza delle tecnologie ci permette di dialogare efficacemente sia con i clienti, per raccogliere requisiti dettagliati, sia con i candidati, per spiegare al meglio la posizione in offerta.”

Fabiana Malatesta: la visione dietro il successo di EgoValeo

Domanda: Qual è il segreto del successo di EgoValeo nella selezione del personale tecnico?

Fabiana Malatesta: “Credo che il nostro successo derivi dalla combinazione di diversi fattori. Innanzitutto, abbiamo un approccio personalizzato. Ogni ricerca è studiata in base alle esigenze specifiche del cliente. Siamo molto specializzati nel tech recruiting, quindi conosciamo in dettaglio il mercato ed i trend tecnologici. Infine, c’è la tecnologia: i nostri sistemi di intelligenza artificiale ci consentono di automatizzare molte delle attività più ripetitive, ma sempre sotto la supervisione di esperti del settore.”

Domanda: Quali sono le maggiori sfide che avete riscontrato nel reclutare talenti tecnici oggi?

Fabiana Malatesta: “La maggiore difficoltà è sicuramente la scarsità di talenti qualificati. Il settore IT sta crescendo molto velocemente e c’è una competizione agguerrita per accaparrarsi le migliori risorse. Inoltre, molti candidati tecnici, soprattutto i più esperti, hanno più opportunità sul mercato e possono permettersi di scegliere. La nostra forza è nel nostro network, che si fonda su oltre 100.000 CV di professionisti, nelle tecnologie, che ci permettono di raggiungere oltre 1 milione di profili tech, e nel supporto continuo che offriamo ai candidati durante tutto il processo di selezione.”

EgoValeo e la talent shortage nel settore tecnico

Il fenomeno della mancanza di talenti tecnici è ormai un problema globale. Un’indagine condotta a livello globale, evidenzia che entro il 2030 ci sarà una carenza di oltre 85 milioni di professionisti qualificati a livello mondiale, con una perdita di opportunità economiche stimata in 8.5 trilioni di dollari. In Italia, il gap tra domanda e offerta nel settore tecnologico è particolarmente accentuato. Secondo l’Osservatorio delle Competenze Digitali 2023, la domanda di professionisti ICT vale quasi cinque volte l’offerta.

EgoValeo è in prima linea per risolvere questo problema, offrendo un servizio che va oltre la semplice ricerca di candidati. “Non ci limitiamo a chiudere una posizione. Lavoriamo affinché ogni ricerca si traduca in un rapporto duraturo tra l’azienda e il professionista,” conclude Fabiana Malatesta.

Il futuro di EgoValeo

Guardando al futuro, EgoValeo mira a consolidare ulteriormente la propria posizione nella nicchia di mercato dell’IT ed Engineering. “Siamo sempre alla ricerca di nuove tecnologie che possano aiutarci a migliorare i nostri servizi,” rivela Malatesta.

Con l’evoluzione costante del mondo del lavoro e la crescente domanda di competenze digitali, EgoValeo è pronta a rispondere a queste sfide con innovazione e dedizione.