Il 15 settembre dovrebbe ripartire la nuova edizione di Amici. Il talent di Maria De Filippi potrebbe cambiare orario. Amici 24 avrà come sempre Maria De Filippi alla conduzione mentre è quasi certo che il pubblico non ritroverà Raimondo Todaro. Il talent – scrive Novella2000 – cambierà orario della domenica pomeriggio, inizierà sempre alle 14 ma finirà alle 16, 30 minuti in meno.

Silvia Toffanin e Verissimo dovrebbero coprire quello spazio vuoto ma non è stato ancora confermato nulla. Sul fronte cast si parla non di uno ma di ben due figli d’arte quest’anno all’interno della scuola di Canale 5. Oltre al già annunciato figlio di Raf, Samuele Riefoli in arte D’Art, ci sarà anche il figlio del regista Gabriele Muccino, Ilan Muccino.

Sempre più insistenti le voci che vorrebbero Raimondo Todaro lontano dal cast di Amici. Al posto del coreografo e ballerino potrebbe tornare nel talent Adriano Bettinelli. La decisione non sarebbe però definitiva. Lorella Cuccarini ha già detto attraverso i suoi profili social di essere presente per la quinta volta consecutiva.