Latina. Esplosione all’interno dell’azienda Pst: morto un cinquantenne

Tragedia sul lavoro in un’azienda di impiantistica a Latina. In un’esplosione avvenuta all’interno della Pst, che si occupa di costruzioni metalliche e plastiche, ha perso la vita un operaio. L’incidente, che sarebbe stato causato da un serbatoio di gas, è avvenuto nella zona di via Nascosa e il boato è stato avvertito in diverse aree di Latina.

In base alle prime informazioni la vittima è un cinquantenne. Un altro operaio sarebbe rimasto gravemente ferito e trasportato in elicottero al San Camillo di Roma. Dall’esplosione del serbatoio sarebbero partite alcune schegge metalliche che hanno colpito gli operai.

Sul posto gli agenti della polizia, il personale sanitario e i vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire cosa sia accaduto esattamente.