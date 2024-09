“Quando vuoi tu” è il nuovo singolo di Cerry

Da venerdì 6 settembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “QUANDO VUOI TU”, il nuovo singolo di CERRY.

“Quando vuoi tu” è un brano che racconta la frustrazione e il senso di inadeguatezza di un ragazzo che lotta contro un’insoddisfazione costante. Nonostante i numerosi tentativi di andare avanti, si sente ancora intrappolato nel passato, soprattutto in una relazione che sembra aver lasciato cicatrici profonde. C’è una tensione tra il desiderio di riconciliazione e la consapevolezza che le cose non si sistemeranno come vorrebbe. Il testo mostra come, il giovane cerchi di dimostrare che non è rimasto bloccato nel passato, ma allo stesso tempo continui ad essere attratto da ciò che è stato, ripetendo gli stessi errori.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Questa canzone rappresenta una sorta di esplorazione di un mondo emotivo che non mi appartiene completamente. Mi sono lasciato ispirare da storie di persone che ho incontrato, che invece lottano con il peso dei ricordi e delle esperienze passate. È stato un esercizio di empatia, cercare di capire cosa significhi sentirsi intrappolati in ciò che è stato, e come questo possa influenzare il presente. Scrivere questo brano mi ha permesso di mettermi nei panni di chi vive queste emozioni, esplorando un aspetto della vita che di solito mi è estraneo. Anche se non rispecchia direttamente la mia esperienza personale, credo che sia importante raccontare anche storie diverse dalle proprie, perché la musica ha la capacità di dare voce a una gamma infinita di emozioni e vissuti”.

Il visual video di “Quando vuoi tu” cattura alcuni dei graffiti di Padova, unendo l’arte urbana al linguaggio musicale. Questo progetto nasce dal desiderio di fondere due forme d’arte apparentemente diverse.

Biografia

Antonio Cerrino, in arte Cerry, è un cantautore pop. La musica è sempre stata la sua più̀ grande passione. Fin da bambino, ha avvertito un forte richiamo verso quel mondo e da allora ha dedicato diversi anni alla scrittura e all’interpretazione delle mie canzoni. Il suo percorso artistico ha preso vita nel 2019, quando ha pubblicato il mio primo brano. Da quel momento, non ha più̀ smesso di creare e condividere la sua musica con il mondo. Le sue canzoni spesso esplorano temi legati all’amore e alle relazioni complesse, prendendo ispirazione dalle storie che gli vengono raccontate e dalle esperienze personali, ma anche nell’osservare il mondo e nel narrare gli eventi e le emozioni che caratterizzano la quotidianità.

