Macchinario non sicuro: come gestire un verbale dell’Asl

Corretta gestione di una contestazione in merito alla sicurezza di un macchinario.

Durante la fase produttiva può accadere di ricevere una visita di controllo da parte di un organo di vigilanza come, ad esempio, l’ASL oppure l’Ispettorato del lavoro.

La normativa vigente prevede che le ASL possano effettuare diversi controlli alle aziende. Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) svolgono un ruolo fondamentale per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori all’interno delle imprese: esse sono degli organi di controllo che hanno la competenza di vigilare sia sulla correttezza della parte documentale sia sulla conformità degli ambienti di lavoro. I controlli degli ispettori delle ASL hanno lo scopo di verificare che le aziende abbiano realizzato tutte le procedure necessarie per tutelare la salute dei dipendenti all’interno dell’ambiente di lavoro. Nel caso in cui viene riscontrata una violazione l’azienda riceve un verbale di accertamento relativo all’illecito con l’indicazione dei tempi necessari a regolarizzare la propria posizione.

Uno dei controlli principali effettuato da parte degli ispettori ASL riguarda la corretta redazione del Documento di Valutazione dei Rischi: si tratta di un documento che contiene la l’elenco dei pericoli presenti in azienda e le misure attuate per ridurre i rischi a livello tale da salvaguardare gli operatori. Tale documento risulta di particolare importanza soprattutto nelle aziende di produzione dove la sicurezza dei lavoratori è strettamente legata alla sicurezza dei macchinari.

Consulenza specializzata per risolvere i verbali ASL sulla sicurezza dei macchinari

Come si può rispondere ad un verbale di contestazione da parte dell’ASL relativamente alla sicurezza del macchinario?

Sicuramente il primo step da seguire è effettuare una valutazione dei rischi della macchina per capire cosa fare per sanare l’illecito riscontrato dagli ispettori; successivamente devono essere realizzati gli interventi di adeguamento sulla macchina redigendo un documento da inviare all’ASL in risposta al verbale di contestazione ricevuta.

