I missili ipersonici Kinzhal colpiscono Leopoli: ovest ucraino sotto attacco

La Federazione Russa reagisce alle incursioni su suolo russo con attacchi che non risparmiamo nessun angolo dell’Ucraina. Gli uomini di Putin infatti hanno lanciato nella notte un attacco contro la città di Leopoli, nell’ovest, al confine con l’Unione Europea, con missili ipersonici “Kinzhal”. Lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Andriy Sadovy, come riporta Ukrinform.

Diverse forti esplosioni sono state udite nella città durante un allarme aereo. “Missili Kinzhal sopra Leopoli – ha scritto il sindaco -. La difesa aerea è in azione. Non fate video! Rimanete al riparo!”. “Edifici residenziali sono in fiamme nella zona della stazione ferroviaria principale”, ha quindi aggiunto il sindaco della città. “Due scuole non inizieranno le lezioni oggi: gli studenti di Arnika e 17 restano a casa”, aggiunge il primo cittadino, sottolineando che “molte finestre sono andate in frantumi nella zona delle vie Konovalets, Braty Mikhnovski e Melnyk”.