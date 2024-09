“Odysseus” è il nuovo singolo degli Sharasad

Da venerdì 6 settembre 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “ODYSSEUS” (Overdub Recordings), il nuovo singolo degli SHARASAD.

“Odysseus”, il secondo singolo che anticipa l’uscita del disco d’esordio “Tales from the Rabbit Hole”, è un brano che racconta di un eroe che viene sopraffatto dalla propria umanità, e cede alla curiosità di toccare con mano l’oblio, scoprendo che il canto delle sirene è solamente una notte d’amore. Ritornato a casa, Odisseo professa la propria purezza, il cuore rimasto nella tempesta, nelle orecchie il richiamo.

Spiega la band modenese a proposito del brano: “Odysseus è uno dei brani più identificativi del disco: le sonorità e le parole sono lo specchio del messaggio, del volto che abbiamo voluto dare a Tales From the Rabbit Hole. È un brano che si snoda, sinuoso, in diverse spire. Come in una mareggiata, in una tempesta, le pesanti onde si alternano ad una più gentile risacca, infrangendosi fra loro diventando via via qualcosa di sempre più prorompente. Odisseo è o non è eroe? Cede al canto mortale delle sirene come un qualsiasi mortale. Le arpie sono o non sono il nemico? Una notte di burrasca da tutti temuta o forse solo un canto seducente. Mentire, ergersi, abbandonarsi all’ebbrezza della bellezza che ci circonda con la paura di ciò che questo buio nasconde. La fallibilità dell’eroe e la potenza della tempesta, mentre il ritmo incalza e il battito del cuore aumenta, mentre le chitarre creano uno scoglio difficile da schivare per i marinai più timorosi. Odysseus, figlio del sole o della luna?”

Biografia

Nati a Modena nel 2019, gli Sharasad sono un gruppo rock. Il progetto ha inizio in una piccola sala prove nella quale, da un’idea di Lorenzo Balestrazzi, Lorenzo Corcione (chitarre), Gabriele Campioli (voce), Edoardo Cavalletti (basso) e Filippo Ferrari (batteria), nasce la curiosità e la volontà di scrivere ed arrangiare brani inediti in grado di unire le diverse influenze rock, stoner, indie e british dei membri.

Sharasad è un viaggio notturno in un locale fumoso, mentre scorrono diapositive di nottate spese per le strade alla ricerca di reietti con una storia da raccontare: figure di donne, simili a vedove nere, che tessono spesse ragnatele tutto intorno; pesanti auto americane che si scrollano via la sabbia del deserto, sfrecciando verso le ultime ore del giorno.

Sharasad è una danza frenetica, convulsa, incontrollabile.

Nel 2022 vengono pubblicati i primi 5 singoli della band.

Dopo “Obsidian Chase”, “Odysseus” è il nuovo singolo degli Sharasad, pubblicato da Overdub Recordings e distribuito via Ingrooves (Virgin Music) /Universal, disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica da venerdì 6 settembre 2024.