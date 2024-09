Ottimizza l’efficienza della tue stufe a legna e a pellet: il ruolo della canna fumaria

Nel momento in cui scegli le stufe a legna o pellet per il riscaldamento domestico, devi anche pensare a come ottimizzare il loro rendimento: e un ruolo chiave è giocato dalla canna fumaria. Si tratta di un elemento “invisibile” o quasi: le stufe a legna e pellet sono invece ben visibili in casa, e probabilmente potrai concentrarti di più sulle caratteristiche di queste. Ma non commettere l’errore di trascurare l’importanza della canna fumaria.

Se la canna fumaria non è quella più adatta alle tue canna fumaria per stufe a legna o pellet, la conseguenza è che l’efficienza di queste potrà essere notevolmente ridotta. Per evitare di incappare in questo problematica, ti sarà utile sapere:

la canna fumaria giusta – perché è importante scegliere i giusti modelli delle canne fumarie per stufe a legna e pellet;

guida all’installazione – quali indicazioni seguire nell’installare la canna fumaria per stufe a legna o pellet;

manutenzione – come manutenere nel modo corretto le canne fumarie;

la sicurezza – alcune considerazioni relative alla gestione sicura delle canna fumaria per stufe a legna o pellet.

Perché è essenziale la canna fumaria adatta per le stufe a legna e pellet?

Non puoi scegliere una canna fumaria per stufa a pellet qualunque per le tue stufe a legna o pellet: infatti queste tipologie di stufe hanno sistemi di combustione diversi che richiedono una canna fumaria diversa per dimensione e per lunghezza.

Inoltre è importante considerare anche il materiale delle canne fumarie: se fino a qualche anno fa era possibile trovare anche canne fumarie in mattoni, attualmente il materiale più diffuso è l’acciaio, con particolari caratteristiche di resistenza alle alte temperature.

Scegliendo la giusta canna fumaria garantisci che le tue stufe a legna e pellet abbiano sempre il miglior “tiraggio”: cioè che emettano nel modo corretto all’esterno, attraverso il comignolo, i fumi prodotti con la combustione.

Se questo non avviene, la combustione non può essere efficace all’interno delle stufe a legna e a pellet: di conseguenza l’efficienza termica viene diminuita, a volte anche in maniera importante. E, una canna fumaria non adatta, può creare problemi anche a livello di sicurezza: infatti possono aumentare i rischi di incendio, che parta dal tubo stesso, oppure di avvelenamento da monossido di carbonio.

Trucchi per l’installazione della canna fumaria per le stufe a legna e pellet

È importante che la canna fumaria delle stufe a legna o pellet sia installata in modo solido e sicuro: in caso di giunzioni, è importante che queste siano eseguite a regola d’arte, in modo da evitare fuoriuscite di fumi.

Inoltre è importante che, per quanto possibile, il tubo della canna fumaria delle stufe a pellet e legna segua un percorso lineare: quindi senza curve o strozzature.

Se è necessario inserire una curva per affrontare un ostacolo è necessario sceglierla del grado minore possibile: infatti le curve rappresentano un problema per quel che riguarda la corretta emissione dei fumi di scarico e peggiorano quindi l’efficienza a livello di resa termica.

Attenzione anche ai tratti orizzontali: che sono probabilmente il peggior ostacolo al buon funzionamento della canna fumaria delle stufe a legna o pellet. Quindi è sempre meglio evitarli o limitarli al minimo in fase di installazione. Vedi di più qui.

La manutenzione della canna fumaria per stufe a legna e pellet per mantenere sempre l’efficienza

Effettuare una corretta manutenzione della canna fumaria garantisce sempre la massima efficienza delle stufe a legna e pellet. Questo significa controllare, per quelli che sono i tratti visibili, le condizioni del tubo e soprattutto dei punti di congiunzione e delle curve, in modo da valutare se ci sono fori o pezzi da sostituire.

Da non dimenticare poi che una canna fumaria deve essere sempre pulita dagli eccessivi accumuli di fuliggine e dagli eventuali ostacoli: solo in questo modo è possibile ottenere la massima resa termica dalle stufe a legna e pellet.

Considerazioni relative alla sicurezza della canna fumaria per stufe a legna e pellet

Quello della sicurezza è un argomento importante quando si parla di riscaldamento, ancora di più quando questo è basato su stufe a legna o pellet. Il fatto che nel braciere arda una fiamma viva, infatti, da cui si origina il calore, comporta sempre un rischio di incendio accidentale. Incendio che può partire anche da una canna fumaria eccessivamente surriscaldata oppure sporca dai resti di fuliggine o da ostacoli di tipo diverso (come i nidi di volatili o di insetti).

Per evitare questo rischio bisogna mettere tutti comportamenti che garantiscono la sicurezza non solo nell’utilizzo quotidiano delle stufe a legna o pellet, ma anche per quel che riguarda la canna fumaria.

Scegliere la canna fumaria più adatta e soprattutto curare con cura la manutenzione e la periodica pulizia della stessa garantisce non soltanto l’efficienza, ma anche la possibilità di utilizzare in piena sicurezza le stufe a legna e pellet per il riscaldamento di casa.